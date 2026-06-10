Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Hellas Direct στο Μαρούσι

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος πραγματοποίησε για τα μέλη του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, το 4o Afternoon Session ΣΔΕ που είχε θέμα “AI & Creativity”. Η εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Hellas Direct στο Μαρούσι, σχεδιάστηκε από την Ομάδα Digital & AI του ΣΔΕ και αξιολογήθηκε με 9,2/10. Συμμετείχαν 100 στελέχη από εταιρείες-μέλη, που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από ένα κορυφαίο line-up ομιλητών, που φώτισαν τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία, τους καταναλωτές και τις συνεργασίες.

Στην εισαγωγή της, η Γενική Διευθύντρια του ΣΔΕ, Νερίνα Κομιώτη, αναφέρθηκε στο penetration της ΤΝ στο marketing και στους κινδύνους και τα challenges που προκύπτουν.

Ο Πάνος Μήλιας, Vice President του Δ.Σ. του ΣΔΕ και Marketing Transformation & Excellence Lead της Nestlé, παρουσίασε τα βασικά ευρήματα της εσωτερικής έρευνας του ΣΔΕ με θέμα ΑΙ & Creativity.

Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, Chief Marketing Officer της Hellas Direct, μοιράστηκε την οπτική του brand για την αξιοποίηση της ΤΝ στη δημιουργία περιεχομένου και καμπανιών, ενώ οι Ανδρέας Δημητρούλας Creative Director και Ιάσονας Δρυς Strategy Director της The Newtons Laboratory παρουσίασαν το case study της καμπάνιας «Ερημίτης» για την Τράπεζα Πειραιώς, αναδεικνύοντας ευκαιρίες, προκλήσεις και χρήσιμα συμπεράσματα από τη χρήση AI στη δημιουργική διαδικασία.

Από την πλευρά της παραγωγής, οι Βέτα Χατζηιωάννου, Managing Partner της Picky Productions και Γιάννης Βασιλόπουλος, Group Creative Director της Frank & Fame, παρουσίασαν το case study «Τάκης & Μπούμπης – Απλά & Ανθρώπινα» για την Εθνική Τράπεζα, εστιάζοντας στη σύνθετη διαδικασία υλοποίησης και στα διδάγματα που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παραγωγή της καμπάνιας.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι Σπύρος Τάσσης Partner και Δήμητρα Μαράντου Legal Associate της PotamitisVekris ανέλυσαν το νέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο γύρω από το AI-generated περιεχόμενο, καλύπτοντας ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευθύνης και διαφάνειας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Giovanni Frasca, Head of Commercial Excellence της Kantar Greece, ο οποίος ανέδειξε τα ευρήματα της έρευνας “AI-generated advertising: how real people really react” σχετικά με το πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις διαφημίσεις που δημιουργούνται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέσα από τις παρουσιάσεις και τα δύο panel που συντόνισαν οι Ντέμη Καζάση, Global Senior Director, AI Agent Acceleration της The Coca-Cola Company και Κάλλια Βεργάδου, Brand Communications Lead / New Business της Cosmote Telekom, οι ομιλητές απάντησαν σε επίκαιρα ερωτήματα σχετικά με την δημιουργικότητα στην εποχή της ΤΝ, ανέδειξαν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται, αλλά και τα pain points που προκύπτουν στη συνάντηση της ανθρώπινης δημιουργικότητας με την Τεχνητή Νοημοσύνη και μοιράστηκαν τη στρατηγική τους άποψη σε ερωτήματα που καλείται να απαντήσει ο κλάδος σήμερα, τονίζοντας ότι η ταχύτητα της ΤΝ δεν επιτρέπει μακροχρόνιες προβλέψεις.

Η εκδήλωση έκλεισε με networking BBQ, που οργάνωσε η Hellas Direct.