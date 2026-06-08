Σε παραγωγή της Parasol

Η Novibet φέρνει μια διαφορετική ματιά στη νέα καμπάνια της για το Μουντιάλ, με τη δημιουργική επιμέλεια της 4WiseMonkeys.

Πρωταγωνιστές της επικοινωνίας είναι αυτοί που πραγματικά ξενυχτούν για το άθλημα. Όχι μόνο οι φίλαθλοι, αλλά και δύο νυκτόβια πλάσματα. Μία κουκουβάγια και μία νυχτερίδα, που παρακολουθούν κι εκείνες κάθε αγώνα από το κλαδί τους.

Δύο άσπονδοι φίλοι, που με χιούμορ, αυθορμητισμό και τις ξεχωριστές τους ατάκες, σχολιάζουν όσα συμβαίνουν στο γήπεδο, όπως όλοι εκείνοι που θα μείνουν ξύπνιοι μέχρι αργά για να μη χάσουν λεπτό από τη δράση.

Με το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, και τους αγώνες να γίνονται σε ώρες που θα δοκιμάσουν τις αντοχές των Ελλήνων φιλάθλων, η ιδέα των νυχτερινών φιλάθλων ήρθε φυσικά. Και ποιοι είναι πιο κατάλληλοι να τους κρατήσουν συντροφιά από μία κουκουβάγια και μία νυχτερίδα!

Η καμπάνια βρίσκεται ήδη στον αέρα τηλεοπτικά, ενώ σύντομα θα αναπτυχθεί σε όλα τα digital και παραδοσιακά μέσα, με τους δύο ήρωες να παρακολουθούν και να σχολιάζουν κάθε στιγμή της διοργάνωσης.

Την παραγωγή ανέλαβε η Parasol ενώ το 3D animation επιμελήθηκαν οι Three Deers. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Κανάκης και τον ήχο η Bounce.