Με μήνυμα «το νερό μάς ενώνει»

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Πηγές Κωστηλάτας παρουσιάζει τη νέα του τηλεοπτική καμπάνια, επενδύοντας σε μια επικοινωνία που αναδεικνύει τη δύναμη της κοινής μνήμης και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Με φόντο την πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, ένα παραδοσιακό τραγούδι γίνεται η αφορμή για να συναντηθούν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και βιωμάτων. Για μια στιγμή, ο ρυθμός της πόλης αλλάζει και η παράδοση αποκτά φυσική θέση στο σήμερα.

Μέσα από αυτή τη δημιουργική προσέγγιση, το brand αναδεικνύει το νερό ως ένα φυσικό στοιχείο που ενώνει. Όπως το ίδιο ξεκινά το ταξίδι του από τις πηγές των Τζουμέρκων και φτάνει στην καρδιά της πόλης, έτσι και οι κοινές εμπειρίες συνεχίζουν να γεφυρώνουν τόπους, ανθρώπους και γενιές.

Την καμπάνια δημιούργησαν η διαφημιστική εταιρεία ADDICTAD και η Mixer Productions, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γκότση και διεύθυνση φωτογραφίας Γιώργου Κόκκαλη. Τη διεύθυνση παραγωγής ανέλαβε η Ηλέκτρα Αποστολάκη. Creative Copywriter Ράνια Κουτσιαύτη & Υπεύθυνη του διαφημιστικού λογαριασμού Έφη Νίκου.

Η νέα καμπάνια, με μήνυμα «το νερό μάς ενώνει», υπενθυμίζει ότι οι πιο ουσιαστικές συνδέσεις γεννιούνται μέσα από μικρές, αυθεντικές στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά.