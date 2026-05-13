Η καμπάνια «τρέχει» και σε digital περιβάλλον

Η Addictad Advertising υπογράφει την επιμέλεια και παραγωγή της καμπάνιας της εταιρείας Τhe Grecials, που «τρέχει» σε digital και τηλεοπτικό περιβάλλον. Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική προβολή της εταιρείας, που ταξιδεύει αυθεντικά ελληνικά προϊόντα (λάδι, μέλι, βιολογικό χυμό ρόδι) σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

«Ξέρεις πόσο κοντά είσαι στην καρδιά της ελληνικής γης;», αναρωτιέται ο εκφωνητής στην ταινία. «Εκεί που το μέλι αποκτά άρωμα και χαρακτήρα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα;».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το tagline του διαφημιστικού σποτ, «Είσαι τόσο κοντά. ''Τhe Grecials'', πολυβραβευμένο, αυθεντικό, ελληνικό μέλι».

Την παραγωγή επιμελήθηκε η Mixer Productions, με Executive Producer την Έβελυν Νάνου. Food Stylist ήταν ο Δημήτρης Αραποστάθης, την ηχητική επιμέλεια ανέλαβε ο Παναγιώτης Μπεγιάζης και εκφωνητής ήταν ο Νικόλας Παπαγιάννης. Το Post production πραγματοποιήθηκε από την Addictad Advertising και τον Κωνσταντίνο Μέλλο, με Group Account Director του brand την Έφη Νίκου.

Η εταιρεία The Grecials γράφει τη δική της ιστορία γνώσης και εμπειρίας, εδώ και 79 χρόνια χάρη στη μητρική εταιρεία ΣΕΚΕ Α.Ε., που πρωταγωνιστεί επί δεκαετίες στον αγροτικό τομέα. Συνεργάζεται με εκλεκτούς παραγωγούς από κάθε γωνιά της χώρας μας, τιμώντας την παράδοση και διατηρώντας όλη τη γνώση και τα μυστικά της ελληνικής γης, που περνούν από γενιά σε γενιά. Η The Grecials εστιάζει αποκλειστικά σε φυσικά, αγνά προϊόντα, που σέβονται το περιβάλλον, στηρίζουν τον Έλληνα παραγωγό και προσφέρουν πραγματική αξία στον καταναλωτή.