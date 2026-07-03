«Αυτό δεν είναι απλώς ένα πλοίο»

Η AIA RELATE ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής καμπάνιας της Seanergy Maritime Holdings Corp., αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και την υλοποίηση της καμπάνιας στην ελληνική αγορά.

Η καμπάνια περιλάμβανε τον σχεδιασμό του δημιουργικού concept, την παραγωγή του τηλεοπτικού διαφημιστικού (TVC), τη δημιουργία όλων των δημιουργικών υλικών και των digital banners, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δημοσιότητας και media relations, με συνεντεύξεις, native άρθρα, advertorials και δημοσιεύσεις σε κορυφαία οικονομικά και επιχειρηματικά μέσα ενημέρωσης.

Κεντρική ιδέα της καμπάνιας ήταν να αναδείξει έναν διαφορετικό τρόπο αφήγησης για τη ναυτιλία. Όχι μέσα από τα πλοία, αλλά μέσα από τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στην παγκόσμια οικονομία, μεταφέροντας τις πρώτες ύλες πάνω στις οποίες στηρίζονται η βιομηχανία, οι υποδομές, η ενέργεια και η τεχνολογική πρόοδος.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται το δημιουργικό concept "Αυτό δεν είναι απλώς ένα πλοίο", το οποίο αποτυπώνεται μέσα από το tagline "More than Shipping", δίνοντας ζωή στις πρώτες ύλες που βρίσκονται πίσω από κάθε μορφή τεχνολογικής και βιομηχανικής προόδου, αναδεικνύοντας ότι πίσω από κάθε data center, κάθε εργοστάσιο και κάθε ενεργειακή υποδομή βρίσκεται η ναυτιλία που τις μεταφέρει. Με αυτόν τον τρόπο, η Seanergy δεν επικοινωνεί απλώς τη δραστηριότητά της, αλλά επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο της ναυτιλίας στη σύγχρονη οικονομία.

Το δημιουργικό concept αποτυπώθηκε οριζόντια σε όλα τα σημεία επαφής της καμπάνιας, από το τηλεοπτικό διαφημιστικό υψηλής αισθητικής που προβλήθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, μέχρι τα digital banners, τα δημιουργικά υλικά, το branded περιεχόμενο και το σύνολο των επικοινωνιακών ενεργειών, διαμορφώνοντας μια ενιαία και συνεπή εταιρική αφήγηση που ανέδειξε τη στρατηγική θέση της Seanergy ως μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες pure-play Capesize ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς.

AIA RELATE

Πάνος Ρήγας – Creative Partner

Ελευθερία Κατσικάρη – Senior Copywriter

Ελευθερία Μωραΐτη – Art Director

Μανώλης Βούτας – Digital Art Director

Θάνος Μαλτεζάκης – General Manager

Άκης Κελέσης – Public Affairs Director

Λυδία Σαμμούτ-Κανελλοπούλου – Senior Public Affairs Manager

Ευάγγελος Τσοπέης - Senior Investor Relations Manager

Production – Candy Shop VFX