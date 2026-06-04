Πρώτη συνεργασία των δύο εταιρειών για τη μάρκα

Θερμή ανταπόκριση από το κοινό και εκατοντάδες θετικά σχόλια, likes και shares στα social media συγκεντρώνει η νέα καμπάνια της ΑΛΦΑ, η οποία βρίσκεται στον αέρα την τελευταία εβδομάδα. Η ταινία αποτελεί την πρώτη συνεργασία της Soho Square Athens και της Ogilvy Greece για τη μάρκα και σηματοδοτεί μια επιστροφή στο κινηματογραφικό storytelling που έχει συνδεθεί με ορισμένες από τις πιο αγαπημένες επικοινωνίες της ΑΛΦΑ την τελευταία δεκαετία.

Με κεντρικό μήνυμα «Αυτοί που μας έμαθαν τα πάντα, τ’ αξίζουν όλα», η νέα ταινία αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν, μας στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μας σε κάθε βήμα της ζωής μας.

Πρωταγωνιστής είναι ένας άνδρας που διακόπτει τη δουλειά του για να βοηθήσει τη μητέρα του σε ακόμα ένα από τα μικρά καθημερινά προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζει με την τεχνολογία. Καθώς η ανυπομονησία δίνει τη θέση της στη συγκίνηση, μια απρόσμενη ανακάλυψη τον κάνει να συνειδητοποιήσει πόσα οφείλει στη γυναίκα που κάποτε του έμαθε τα πάντα.

Η ταινία συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων αφηγηματικών παραγωγών της ΑΛΦΑ, που καθιέρωσε η «Νύφη» το 2016, επαναφέροντας στο επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις και τις μικρές στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία.

Την παραγωγή ανέλαβε η Picky Productions, σε σκηνοθεσία Martin Werner. Στην ταινία ακούγεται το τραγούδι «Τόσα Χρόνια Μια Ανάσα» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενώ τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε η Musou Music Group.