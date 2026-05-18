Η Allwyn επέλεξε τη VaynerMedia ως παγκόσμιο agency υπεύθυνο για social, creative και production, στο πλαίσιο διετούς συνεργασίας.

Το agency της περιοχής EMEA κέρδισε το λογαριασμό έπειτα από spec. Αρχικά συμμετείχαν οκτώ agencies, τα οποία μειώθηκαν σε πέντε και τελικά σε τρία στην τελική φάση, μεταξύ των οποίων και η social agency Spin. Δεν υπήρξε μεσάζοντας στη διαδικασία. Η VCCP ήταν η προηγούμενη συνεργάτιδα της Allwyn στα social από το 2023, αλλά δεν συμμετείχε ξανά στο pitch. Μέρος της social δουλειάς γινόταν εσωτερικά από την εταιρεία. Η VCCP συνεχίζει να διαχειρίζεται τον creative λογαριασμό.

Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί μια «στροφή προς social-first marketing» ως βασικό πυλώνα του παγκόσμιου brand της Allwyn. Η Tatiana Jouanneau, group chief brand officer της Allwyn, δήλωσε: «Η Allwyn μπαίνει σε μια νέα εποχή στον τρόπο που συνδέεται, ψυχαγωγεί και ενθουσιάζει το κοινό της. Αν δεν διαμορφώνεις την κουλτούρα, τότε απλώς την ακολουθείς, και για εμάς αυτό δεν είναι επιλογή. Σήμερα, η προσοχή κερδίζεται μέσα στο scroll, δεν θεωρείται δεδομένη. Η Allwyn θα εμφανίζεται με ιδέες που είναι “native” στις πλατφόρμες, βασισμένες στην κουλτούρα και αδύνατο να περάσουν απαρατήρητες». Σύμφωνα με την Τ. Jouanneau, η VaynerMedia ξεχώρισε λόγω της ικανότητάς της να προβλέπει πολιτισμικές τάσεις και να τις μετατρέπει σε περιεχόμενο που συνδέεται με το κοινό σε πραγματικό χρόνο.

Ο Marcus Krzastek, international president της VaynerMedia, δήλωσε: «Η Allwyn είναι μια forward-thinking εταιρεία που κατανοεί απόλυτα ότι η συνάφεια (relevance) είναι η πύλη προς την επιχειρηματική ανάπτυξη. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα σύγχρονο παγκόσμιο brand χωρίς social-first νοοτροπία που να δίνει προτεραιότητα στην προσοχή του κοινού και στην κουλτούρα». Η Hearts & Science συνεχίζει να διαχειρίζεται το media planning και buying για την Allwyn.