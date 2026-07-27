Spec για το δημιουργικό

Σε διερεύνηση της διαφημιστικής αγοράς προχωρά η Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ). Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Business Today, η εταιρεία έχει αποστείλει σε 6 διαφημιστικές πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε spec για το δημιουργικό της λογαριασμό.

Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν, έχει απευθυνθεί στις McCann και The Newtons Laboratory με τις οποίες συνεργάζεται αυτή την στιγμή αλλά και στις Ogilvy, Publicis Groupe, DDB και Frank & Fame.

Οι διαφημιστικές έπρεπε να απαντήσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου στέλνοντας credentials και όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν brief στα τέλη Αυγούστου. Η διαδικασία των παρουσιάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.