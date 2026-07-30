Ποιοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην διαδικασία

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του advertising.gr, 6 διαφημιστικές εταιρείες συνεχίζουν στην διαδικασία διερεύνησης της αγοράς επικοινωνίας, στην οποία έχει προχωρήσει η Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ).

Αναλυτικότερα, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε spec για το δημιουργικό της λογαριασμό, που απέστειλε η εταιρεία, ανταποκρίθηκαν 6 εταιρείες.

Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για τις McCann και The Newtons Laboratory με τις οποίες συνεργάζεται αυτή την στιγμή η Allwyn αλλά και τις Ogilvy, Publicis Groupe, DDB και Choose.

Οι διαφημιστικές έπρεπε να απαντήσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου στέλνοντας credentials και οι έξι προαναφερθείσες εταιρείες αναμένεται να λάβουν brief στα τέλη Αυγούστου. Η διαδικασία των παρουσιάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.