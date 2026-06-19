Μετά από spec

Η Allwyn, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λοταριών και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, επέλεξε τη Forsman & Bodenfors της Stagwell ως τo νέο παγκόσμιο δημιουργικό της agency έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής. Η ανάθεση αφορά τη διαχείριση των δημιουργικών αναγκών της εταιρείας σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της αναγνωρισιμότητας του brand.

Ο Growth Director της F&B, Peter Kamstedt, σημείωσε: «Η Allwyn διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ξεχωριστές και αναγνωρίσιμες μάρκες ψυχαγωγίας παγκοσμίως. H φιλοδοξία μας είναι όχι απλώς να εκσυγχρονιστεί ο κλάδος, αλλά να επαναπροσδιοριστεί πλήρως. Ένα καλύτερο δημιουργικό έργο δεν αλλάζει μόνο την εικόνα μιας μάρκας, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μια ολόκληρη κατηγορία».

Η Allwyn δραστηριοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, διαχειριζόμενη λοταρίες και παιχνίδια ψυχαγωγίας για εκατομμύρια παίκτες. Ανήκει στον όμιλο KKCG και είναι γνωστή για την επένδυσή της στην καινοτομία, την υπεύθυνη συμμετοχή στα παιχνίδια και τη στήριξη κοινωνικών και αθλητικών πρωτοβουλιών. Η συνεργασία με τη Forsman & Bodenfors αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας ταυτότητας και στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.