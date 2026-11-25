Νέα συνεργασία με την Premium Media Services

Στον «αέρα» είναι η πρώτη τηλεοπτική καμπάνια για τα προϊόντα Almito της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ. Το δημιουργικό της καμπάνιας υπογράφει η Premium Media Services.

«Κάθε μέρα είναι γεμάτη γεύση με Almito. Έτοιμες νοστιμιές της ελληνικής γης για απολαυστικές συνταγές, μεζέδες και μοναδικές σαλάτες», αναφέρει χαρακτηριστικά το σποτ.

«Η εταιρεία ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ με εμπειρία 30 ετών στις εξαγωγές προϊόντων antipasti και παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως, ενισχύει την πολυετή παρουσία της στην ελληνική αγορά retail και επενδύει στα προϊόντα Almito για άλλη μια φορά, τηλεοπτικά. Αυτήν τη φορά η επικοινωνία που στοχεύει στο brand awareness των Almito γίνεται με τηλεοπτικό σποτ και στοχευμένο Media Plan, σε μια κατηγορία όπου η επικοινωνία είναι ισχνή», σημειώνει η εταιρεία.

Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση και Social Media.