Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επανασχεδιασμού της εταιρικής της ταυτότητας και της εμπειρίας εξυπηρέτησης στα καταστήματά της παρουσιάζει η Alpha Bank, σε συνεργασία με την Pentagram και τη Dalziel & Pow.

Με κεντρική ιδέα το «Home of Personalised Progress», η Alpha Bank προχωρά σε μια συνολική ανανέωση της εικόνας και της φυσικής της παρουσίας, επιδιώκοντας να αναδείξει τον ρόλο της ως τραπεζικού συνεργάτη που υποστηρίζει την προσωπική πρόοδο κάθε πελάτη, σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και επιδιώξεις. Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την τράπεζα με ιστορία 147 ετών, συνδυάζοντας την ιστορική της κληρονομιά με μια πιο σύγχρονη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Τον σχεδιασμό της νέας οπτικής ταυτότητας ανέλαβε η Pentagram, η οποία άντλησε έμπνευση από την πολιτιστική κληρονομιά της Alpha Bank και, ειδικότερα, από τον αρχαίο αργυρό στατήρα της Αίγινας, το νόμισμα που αποτέλεσε τη βάση για το αρχικό λογότυπο της τράπεζας το 1972.

Το εμβληματικό σύμβολο επανασχεδιάστηκε, διατηρώντας τον κεντρικό του άξονα, τη λιτή αισθητική και τις διακριτικές ασυμμετρίες του πρωτοτύπου. Αποτελεί πλέον τη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος οπτικής επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει νέο λογότυπο, εικονογραφικά στοιχεία, μοτίβα, σήμανση και ειδικά σχεδιασμένη γραμματοσειρά.

Η νέα γραμματοσειρά Alpha Sans αναπτύχθηκε σε ελληνική και λατινική έκδοση, ενώ διατηρήθηκε το χαρακτηριστικό Alpha Blue, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια με την αναγνωρίσιμη εικόνα της τράπεζας. Το νέο design system έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζεται με συνέπεια και ευελιξία σε όλα τα σημεία επαφής με το κοινό, από την εταιρική επικοινωνία και τις ψηφιακές πλατφόρμες μέχρι το φυσικό δίκτυο καταστημάτων.

Παράλληλα, η Dalziel & Pow ανέλαβε να μεταφέρει τη νέα στρατηγική και οπτική ταυτότητα στο περιβάλλον των τραπεζικών καταστημάτων, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης που δίνει έμφαση στην άνεση, την προσβασιμότητα και την εξατομικευμένη συμβουλευτική.

Πρώτο δείγμα της νέας προσέγγισης αποτελεί το κατάστημα της Alpha Bank στο Κολωνάκι, το οποίο επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή τραπεζική εμπειρία μέσα από έναν πιο φιλόξενο, σύγχρονο και ευέλικτο χώρο.

Η Dalziel & Pow δημιούργησε ένα αρθρωτό σύστημα σχεδιασμού καταστημάτων, το οποίο επιτρέπει την προσαρμογή των διαφορετικών λειτουργιών στις ανάγκες των πελατών. Χώροι αυτοεξυπηρέτησης, σημεία εξυπηρέτησης και ψηφιακό σύστημα σειράς προτεραιότητας διευκολύνουν τις καθημερινές συναλλαγές, ενώ άνετα καθιστικά, δυνατότητα καφέ και σημεία φόρτισης USB ενισχύουν την εμπειρία παραμονής.

Για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής έχουν προβλεφθεί ειδικές ζώνες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα στις συναντήσεις με τους προσωπικούς συμβούλους. Η χρήση ακουστικών πάνελ και ειδικά σχεδιασμένων επίπλων δημιουργεί διαφορετικά επίπεδα ιδιωτικότητας, χωρίς να απαιτούνται πλήρως κλειστές αίθουσες συναντήσεων σε κάθε όροφο.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επιλογή των υλικών. Ξύλο σε ανοιχτούς τόνους, απαλός φωτισμός και έντονη παρουσία φυσικού πρασίνου διαμορφώνουν ένα ήρεμο περιβάλλον, ενώ οι ανάγλυφες επιφάνειες και το μάρμαρο παραπέμπουν στην παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική.

Η νέα οπτική ταυτότητα ενσωματώνεται στον χώρο μέσα από ειδικά μοτίβα σε γυάλινες επιφάνειες και χαλιά, καθώς και μέσα από μια γλυπτική φωτιστική εγκατάσταση στον χώρο διπλού ύψους, η οποία αποτελεί μια αφαιρετική απόδοση του συμβόλου της τράπεζας.

Στον επάνω όροφο, ειδικά διαμορφωμένος χώρος για πελάτες Alpha Gold και Business αξιοποιεί στοιχεία από τον σχεδιασμό χώρων φιλοξενίας και ιδιωτικών members' clubs, προσφέροντας ένα περισσότερο προσωπικό περιβάλλον για συμβουλευτικές υπηρεσίες και relationship banking. Παράλληλα, έργα από τη συλλογή τέχνης της Alpha Bank εκτίθενται σε διάφορα σημεία του καταστήματος, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της τράπεζας με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Αντίστοιχη έμφαση δόθηκε και στην εξωτερική όψη. Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, η τρισδιάστατη σήμανση και οι ανάγλυφες επιφάνειες δημιουργούν ένα αναγνωρίσιμο αποτέλεσμα, με το φως και τις σκιές να διαφοροποιούν την εικόνα του καταστήματος στη διάρκεια της ημέρας.

Το νέο σύστημα σήμανσης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται στις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου, διατηρώντας παράλληλα ενιαία την παρουσία της Alpha Bank σε ολόκληρο το δίκτυό της.

Το κατάστημα στο Κολωνάκι λειτουργεί ως πρότυπο για τον σταδιακό μετασχηματισμό περισσότερων από 240 καταστημάτων της Alpha Bank στην Ελλάδα. Η αρθρωτή σχεδιαστική προσέγγιση επιτρέπει την εφαρμογή του concept σε διαφορετικά μεγέθη, τοποθεσίες και ανάγκες εξυπηρέτησης. Το έργο αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με το τοπικό αρχιτεκτονικό γραφείο A team.

Αναφερόμενος στη συνεργασία, ο Domenic Lippa, Designer στην Pentagram, σημείωσε: «Πιστεύω ότι σε κάθε project αναζητούμε διαρκώς την αλήθεια στη σχεδιαστική λύση. Για να την ανακαλύψεις, χρειάζεσαι έναν πελάτη πρόθυμο να σε ακολουθήσει σε αυτή τη διαδρομή. Η ομάδα της Alpha Bank μας προσέφερε το 110% του χρόνου, των γνώσεων και της φιλοδοξίας της. Χωρίς εκείνη δεν θα είχαμε καταφέρει να βρούμε αυτό που αναζητούσαμε».

Από την πλευρά του, ο Oliver Ellis, Associate Creative Director της Dalziel & Pow, δήλωσε: «Το rebranding της Alpha Bank μάς έδωσε την ευκαιρία να επανεξετάσουμε την τραπεζική εμπειρία μέσα από μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με οδηγό τον σχεδιασμό. Στο Κολωνάκι, δώσαμε ζωή στη νέα ταυτότητα μέσα από μια προσεκτική ισορροπία υλικών, φωτισμού και χωρικής οργάνωσης, συνδυάζοντας ζεστά, φυσικά υλικά με σαφώς διαμορφωμένες ζώνες που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών».

Η Pentagram αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ανεξάρτητα διεθνή design studios, με 23 partners που συμμετέχουν ενεργά στον δημιουργικό σχεδιασμό και ένα χαρτοφυλάκιο έργων που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Αντίστοιχα, η Dalziel & Pow δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες, με έργα στους τομείς του retail, των υπηρεσιών και του πολιτισμού και πελάτες όπως οι M&S, On Running, John Lewis, Adidas, Boots, EE, Guinness, Hamleys, Johnnie Walker και Next.

Σημειώνεται πως στον αέρα και η νέα εταιρική καμπάνια, με τίτλο: «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί» με την υπογραφή της VML ενώ υπάρχει συνεργασία και με την FCB/Γνώμη για άλλες εκτελέσεις.