Η πρωτοβουλία εικαστικής δημιουργίας απευθύνεται σε μαθητές από την Γ’ έως την ΣΤ’ Δημοτικού με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενώ οι αιτήσεις και η υποβολή έργων θα διαρκέσουν έως τις 19 Μαρτίου 2027.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. διοργανώνει τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας, με τίτλο «Πράσινα Πινέλα», για τη σχολική χρονιά 2026 – 2027.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, κατά τη σχολική χρονιά 2025 – 2026, στην οποία συμμετείχαν 56 σχολικά τμήματα και συνολικά 1.016 μαθητές από 30 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, ο Διαγωνισμός επιστρέφει και φέτος, με φιλοδοξία να εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό. Στόχος του είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της συλλογικής έκφρασης και της ενημέρωσης για τη σωστή ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο Διαγωνισμός καλεί μαθητές και μαθήτριες Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, να δημιουργήσουν ένα ομαδικό εικαστικό έργο (π.χ. αφίσα, comic, infographic, μακέτα, κολάζ) με θέμα την ανακύκλωση των συσκευών. Η δράση υλοποιείται σε επίπεδο σχολικής τάξης, επιδιώκοντας να καλλιεργήσει στα παιδιά στάσεις υπευθυνότητας και σεβασμού προς το περιβάλλον. Οι πρώτοι 2.500 μαθητές και μαθήτριες που θα στείλουν έργο, θα λάβουν Βεβαίωση και αναμνηστικά συμμετοχής.

Θα διακριθούν τρεις (3) νικήτριες τάξεις, από τις συμμετοχές Γ’ και Δ’ Δημοτικού και τρεις (3) νικήτριες τάξεις, από τις συμμετοχές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Κάθε σχολική τάξη που θα διακριθεί θα λάβει ως δώρο εξοπλισμό για την κάλυψη αναγκών της σχολικής μονάδας (επιλογή μεταξύ ενός ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PC) ή προβολικού μηχανήματος ή εκτυπωτή/σαρωτή), ενώ τα παιδιά των βραβευμένων τάξεων θα λάβουν από ένα σακίδιο backpack με σημειωματάριο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., κ. Μάριος Ιντζελέρ, δήλωσε σχετικά με την έναρξη του Διαγωνισμού: «Ο Διαγωνισμός «Πράσινα Πινέλα» επιδιώκει, μέσα από την τέχνη, να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην αξία της ανακύκλωσης συσκευών και να τα μετατρέψει σε ενεργούς φορείς αλλαγής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αυξάνονται παγκοσμίως με ραγδαίους ρυθμούς (από 62 εκατ. τόνους το 2022 η εκτίμηση για το 2030 είναι 82 εκατ. τόνοι, δηλαδή αύξηση 33%[i]), επομένως η σωστή διαχείρισή τους αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας ».

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έργων: 19 Μαρτίου 2027

[i] Στοιχεία από την έκθεση «The Global E-waste Monitor 2024», που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και την Έρευνα (UNITAR) και τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ.