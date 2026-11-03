Σε ηλικία 53 ετών

Ο Mark Green, παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος της δημιουργικής διαφημιστικής εταιρείας Droga5, η οποία ανήκει στην Accenture, και συνιδρυτής της αυστραλιανής διαφημιστικής εταιρείας The Monkeys, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή στη Νέα Υόρκη. Ο θάνατός του αποτελεί σημαντική απώλεια για τη διεθνή διαφημιστική βιομηχανία, καθώς ο Green είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός από τα πιο επιτυχημένα ανεξάρτητα δημιουργικά agencies της Αυστραλίας, προτού αναλάβει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Accenture επιβεβαίωσε τον θάνατό του, χαρακτηρίζοντάς τον «αιφνίδιο και απροσδόκητο». Ο Green πέθανε το Σάββατο στη Νέα Υόρκη, όπου είχε μετακομίσει με την οικογένειά του το 2024, μετά την ανάληψη της θέσης του Global CEO της Droga5. Σε ανακοίνωσή της προς το Mediaweek, η Accenture εξέφρασε τη θλίψη της, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στον διαφημιστικό κλάδο, καθώς και την ηγετική του παρουσία, την ικανότητά του να εμπνέει και να καθοδηγεί τους συνεργάτες του και τις ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις που είχε αναπτύξει.

Ο Green συνίδρυσε τη The Monkeys το 2006, μαζί με τους Justin Drape και Scott Nowell. Υπό την καθοδήγησή τους, η εταιρεία εξελίχθηκε σε ένα από τα κορυφαία ανεξάρτητα δημιουργικά agencies της Αυστραλίας, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση για το διαφημιστικό και δημιουργικό της έργο. Το 2017 εξαγοράστηκε από την Accenture, εντασσόμενη στο αναπτυσσόμενο δίκτυο δημιουργικών και ψηφιακών υπηρεσιών της εταιρείας. Στη συνέχεια, ο Green ανέλαβε την προεδρία των δραστηριοτήτων της Accenture Song στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ το 2024 διορίστηκε Global CEO της Droga5. Προς το τέλος του ίδιου έτους, η The Monkeys υιοθέτησε την επωνυμία Droga5.