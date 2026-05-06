Σε παραγωγή Dynasty Group Athens

Η BBDO υπογράφει τη νέα καμπάνια της μπίρας Mythos, σε συνεργασία με τον Bloody Hawk, με αφορμή τα limited edition cans που είναι αφιερωμένα σε αυτόν.

Στον πυρήνα της επικοινωνίας βρίσκεται η ταινία «Γεννημένος στην άκρη του χάρτη» — ένα δυνατό, συμβολικό road trip από την πόλη του Bloody Hawk, Ξάνθη μέχρι το κέντρο της σκηνής και πίσω. Μια ιστορία για όλους όσους έχουν νιώσει ότι ξεκινούν από «κάπου μακριά» και αποφάσισαν να το πάνε μέχρι τέλους.

Με γυρίσματα στην Ξάνθη, τη συμμετοχή της οικογένειας και των φίλων του καλλιτέχνη, σε σκηνοθεσία Angel Saft και παραγωγή από τη Dynasty Group Athens — που κυριαρχεί στην ελληνική rap σκηνή μετατρέποντας κάθε συνεργασία της σε cultural movement — η ταινία αποτυπώνει αυθεντικά το «εμείς» που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του Bloody Hawk και το "μαζί" της παρέας που εκπροσωπεί ο Mythos.

Η καμπάνια αναδεικνύει τη στρατηγική σύνδεση του Mythos με τη σύγχρονη νεανική κουλτούρα και τη δυναμική της hip hop σκηνής, με θεαματική οργανική απήχηση από το πρώτο 24ωρο.