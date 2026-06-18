Την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας υπογράφει η ομάδα της νεοφυούς επιχείρησης Keyvoto από την Πτολεμαΐδα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei.gov.gr. Πρόκειται για έναν σύγχρονο οδηγό σύγκρισης τιμών καταναλωτικών αγαθών, προσβάσιμο τόσο από υπολογιστή όσο και μέσω ειδικών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS).

Στην πρώτη του φάση, το εργαλείο περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών, ενώ δεν περιορίζεται στα ελληνικά δεδομένα, αλλά επιτρέπει τη σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας υπογράφει η ομάδα της νεοφυούς επιχείρησης Keyvoto από την Πτολεμαΐδα, ενώ η BBDO έδωσε στην εφαρμογή μια φιλική και αναγνωρίσιμη ταυτότητα μέσα από τον «κο PosoKanei».