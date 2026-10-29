Από το «άσ’ το για αργότερα» στο «γιατί όχι τώρα;», όλα όσα θέλουμε, δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή.

Ανάμεσα σε υποχρεώσεις, μικρές αναποδιές και καθημερινά εμπόδια, οι επιθυμίες μας συχνά καταλήγουν στη λίστα αναμονής. Κι αν, τελικά, δεν χρειαζόταν να είναι όλα τόσο δύσκολα;

Με αυτό το insight ως αφετηρία, η Brave&Admine Advertising υπογράφει τη νέα καμπάνια της tbi για την Προσωπική Χρηματοδότηση, βάζοντας την ευελιξία στο επίκεντρο. Μια ιδέα που ξεκινά από μια απλή σκέψη: κι αν όσα θέλουμε ήταν πιο… του χεριού μας;

Η νέα καμπάνια έρχεται να αλλάξει την οπτική μας απέναντι στις καθημερινές ανάγκες. Γιατί ένα σχέδιο που αναβάλλεται, μια αγορά που περιμένει ή κάτι που θέλουμε να κάνουμε εδώ και καιρό, δεν χρειάζεται να μένει για πάντα στο «θα δούμε». Με τη νέα Προσωπική Χρηματοδότηση της tbi, η ευελιξία γίνεται ένας τρόπος να φέρουμε πιο κοντά όσα έχουν σημασία για εμάς.

Μέσα από μια σύγχρονη, αισιόδοξη και δημιουργική προσέγγιση, η Brave&Admine μετατρέπει την υπόσχεση της tbi σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ευκολία δεν είναι πολυτέλεια ούτε κάτι που απλώς ελπίζουμε να βρούμε. Είναι κάτι που θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας.

Αφού η ζωή έχει ήδη αρκετά εμπόδια, οι επιθυμίες μας ας έρθουν ένα βήμα πιο κοντά, με tbi.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρτίνος, σε παραγωγή της beez productions, ενώ το κομμάτι των VFX επιμελήθηκε η Abnormal Studio.