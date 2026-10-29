Ανάμεσα σε υποχρεώσεις, μικρές αναποδιές και καθημερινά εμπόδια, οι επιθυμίες μας συχνά καταλήγουν στη λίστα αναμονής. Κι αν, τελικά, δεν χρειαζόταν να είναι όλα τόσο δύσκολα;
Με αυτό το insight ως αφετηρία, η Brave&Admine Advertising υπογράφει τη νέα καμπάνια της tbi για την Προσωπική Χρηματοδότηση, βάζοντας την ευελιξία στο επίκεντρο. Μια ιδέα που ξεκινά από μια απλή σκέψη: κι αν όσα θέλουμε ήταν πιο… του χεριού μας;
Η νέα καμπάνια έρχεται να αλλάξει την οπτική μας απέναντι στις καθημερινές ανάγκες. Γιατί ένα σχέδιο που αναβάλλεται, μια αγορά που περιμένει ή κάτι που θέλουμε να κάνουμε εδώ και καιρό, δεν χρειάζεται να μένει για πάντα στο «θα δούμε». Με τη νέα Προσωπική Χρηματοδότηση της tbi, η ευελιξία γίνεται ένας τρόπος να φέρουμε πιο κοντά όσα έχουν σημασία για εμάς.
Μέσα από μια σύγχρονη, αισιόδοξη και δημιουργική προσέγγιση, η Brave&Admine μετατρέπει την υπόσχεση της tbi σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ευκολία δεν είναι πολυτέλεια ούτε κάτι που απλώς ελπίζουμε να βρούμε. Είναι κάτι που θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας.
Αφού η ζωή έχει ήδη αρκετά εμπόδια, οι επιθυμίες μας ας έρθουν ένα βήμα πιο κοντά, με tbi.
Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρτίνος, σε παραγωγή της beez productions, ενώ το κομμάτι των VFX επιμελήθηκε η Abnormal Studio.