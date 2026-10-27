Με αφετηρία μια ιστορική αναδρομή, η αφήγηση εξελίσσεται σε περιήγηση στους χώρους και τα εργαστήρια του Ινστιτούτου

Η Concept Maniax δημιούργησε το video παρουσίασης του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με αφορμή τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του, συνδέοντας την ιστορική του διαδρομή με τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα και τις νέες υποδομές.

Με αφετηρία μια ιστορική αναδρομή, η αφήγηση εξελίσσεται σε περιήγηση στους χώρους και τα εργαστήρια του Ινστιτούτου. Η δημιουργική προσέγγιση βασίζεται στην οπτική πρώτου προσώπου (POV), φέρνοντας τον θεατή στη θέση του επισκέπτη, στον χώρο όπου η έρευνα γίνεται πράξη. Το video αναδεικνύει το έργο του Ινστιτούτου με αμεσότητα, μεταφέροντας την επιστήμη και την τεχνολογία σε μια οπτική αφήγηση προσιτή στο κοινό.

Η παραγωγή περιλάμβανε γυρίσματα και υλοποιήθηκε σε ελληνική και αγγλική έκδοση, σε σκηνοθεσία και μοντάζ Αχιλλέα Διαμαντόπουλου. Το σενάριο και η επιμέλεια του περιεχομένου διαμορφώθηκαν από την Ομάδα Επικοινωνίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και την ερευνητική ομάδα Artifact (Artificial Intelligence for Culture) του ΙΠΤ.

Το έργο συνεχίζει τη συνεργασία της Concept Maniax με τον «Δημόκριτο» σε παραγωγές για δράσεις και εκδηλώσεις του Κέντρου. Μια δημιουργική συνεργασία με επίκεντρο τις τεχνολογίες αιχμής, που μεταφέρει σύνθετα επιστημονικά θέματα σε περιεχόμενο με επικοινωνιακή δύναμη.