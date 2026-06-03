Κάθε μήνυμα ολοκληρώνεται με τη φράση «Πήρες Baygon. Πήρα το πρώτο λεωφορείο και έφυγα.»

Με ατάκες που θυμίζουν περισσότερο το τέλος μιας μακροχρόνιας σχέσης παρά διαφήμιση εντομοκτόνου, η νέα καμπάνια του Baygon δίνει φωνή στα ίδια τα έντομα, τα οποία εξομολογούνται τι θα τους λείψει λίγο πριν φύγουν οριστικά από τα σπίτια μας.

«Θα μου λείψει να σε κοιτάω όταν μαγειρεύεις», εξομολογείται μια μύγα. «Θα μου λείψει το ρέζους θετικό σου», παραδέχεται ένα κουνούπι. «Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου», σχολιάζει μια κατσαρίδα, ενώ ένα μυρμήγκι ομολογεί πως θα του λείψει «κάθε σου ψίχουλο».

Κάθε μήνυμα ολοκληρώνεται με τη φράση «Πήρες Baygon. Πήρα το πρώτο λεωφορείο και έφυγα.», μετατρέποντας το ίδιο το μέσο προβολής σε αναπόσπαστο μέρος της ιδέας. Ντυμένα με τις αποχαιρετιστήριες δηλώσεις των εντόμων, οι στάσεις αναμονής επιβατών και τα λεωφορεία γίνονται το μέσο της αναχώρησής τους, μεταφέροντας κυριολεκτικά το μήνυμα της καμπάνιας στους δρόμους της πόλης.

Τη δημιουργία και υλοποίηση της καμπάνιας υπογράφει η hōku design. Η καμπάνια αναπτύχθηκε σε λεωφορεία και σταθερά δίκτυα υπαίθριας προβολής με την υποστήριξη & παραγωγή της Interbus και της Politis Group.