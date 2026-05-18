Launch campaign, διοργάνωση events, σχεδιασμός και παραγωγή υλικών για την πολυαναμενόμενη άφιξη του brand στη χώρα.

Τα Joe & the Juice, το παγκόσμιο lifestyle brand με παρουσία στις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου, πραγματοποίησαν την είσοδό τους στην ελληνική αγορά, επιλέγοντας το Κολωνάκι για το πρώτο τους “σπίτι” στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του launch, η jetdrops ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της καμπάνιας, με στόχο τη μετάφραση της ιδιαίτερης κουλτούρας του brand σε μια αυθεντική εμπειρία για το ελληνικό κοινό.

Με 360° προσέγγιση, η ομάδα της jetdrops επιμελήθηκε τη δημιουργική στρατηγική, το αρχικό concept και το design, την παραγωγή φωτογραφικού και video περιεχομένου καθώς και το media buying. Παράλληλα, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την παραγωγή των custom PR Kits, τα οποία απέστειλε σε επιλεγμένους content creators η ομάδα της Davlas PR, που έχει αναλάβει το PR και τα Media Relations του brand στην Ελλάδα.

Η jetdrops είχε επίσης την ευθύνη για τη διοργάνωση του opening party στο κατάστημα του Κολωνακίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης launch εμπειρίας που συνέδεσε το brand με το κοινό.

Η επιτυχία του ανοίγματος στο Κολωνάκι έθεσε τις βάσεις για τη συνέχεια της συνεργασίας, με την jetdrops να προετοιμάζει ήδη το Grand Opening του επόμενου καταστήματος των Joe & the Juice, στη Γλυφάδα.

Η συνεργασία αναδεικνύει τη δυνατότητα της jetdrops να υποστηρίζει πολυεπίπεδα launch projects, συνδυάζοντας δημιουργική στρατηγική, παραγωγή περιεχομένου, media buying και event coordination, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία.