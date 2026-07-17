360° καμπάνια λανσαρίσματος, κατάρτιση στρατηγικής για Social Media, τεχνική και δημιουργική υλοποίηση του Studio WIRED.

Την επίσημη είσοδό του στην ελληνική αγορά πραγματοποίησε το εμβληματικό WIRED, συνοδευόμενο από μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας που στόχο είχε να συστήσει το κορυφαίο media brand στο εγχώριο κοινό.

Η jetdrops υπέγραψε τη στρατηγική, το δημιουργικό concept και την πλήρη υλοποίηση της Launch Campaign, αντλώντας έμπνευση από το περιεχόμενο του ίδιου του περιοδικού.

Eίχε επίσης την αποκλειστική ευθύνη για το πλάνο των μέσων προβολής, αναλαμβάνοντας παράλληλα και το media buying για τα Social Media. Δημιουργήθκαν υλικά για το Digital, τα Social Media, για outdoor (OOH) σημεία και το ραδιόφωνο, επιτυγχάνοντας μέγιστη κάλυψη και αναγνωρισιμότητα.

Παράλληλα, η jetdrops ανέλαβε την κατάρτιση της στρατηγικής περιεχομένου στα Social Media που θα ακολουθήσει το WIRED Greece, για να πετύχει όλους τους στόχους του στις πλατφόρμες της Meta και του LinkedIn. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της συνεργασίας αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η τεχνική υλοποίηση του WIRED Studio, ενός σύγχρονου hub παραγωγής περιεχομένου που επιτρέπει στο brand να παράγει native multimedia υλικό υψηλών προδιαγραφών.

Συνολικά, το αποτέλεσμα της συνεργασίας αναδεικνύει την ικανότητα της jetdrops να λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης για μεγάλα media brands, προσφέροντας λύσεις που εκτείνονται από το δημιουργικό concept έως την εξειδικευμένη τεχνική υλοποίηση.