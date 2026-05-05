Ανάπτυξη concept και παραγωγή videoclip από την jetdrops για τις recruiting ανάγκες της Lidl

Με επίκεντρο τους ανθρώπους και τη δυναμική της ομάδας της, η Lidl εμπνεύστηκε ένα τραγούδι για να αναδείξει τις αξίες της και το πρότυπο εργασιακό της περιβάλλον.

Το τραγούδι αυτό κλήθηκε να οπτικοποιήσει η jetdrops, σε ένα project πολύ μεγάλου scale, που ήρθε να επισφραγίσει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί σε θέματα employer branding.

Η ομάδα της jetdrops ανέλαβε να φέρει εις πέρας την αποστολή από την αρχή έως το τέλος. Όλα ξεκίνησαν από την ανάπτυξη του concept και το σενάριο του videoclip. Συνεχίστηκαν με την υλοποίηση, την οργάνωση και εκτέλεση κάθε λεπτομέρειας ώστε για να γίνει το concept πραγματικότητα.

Για το video clip, η jetdrops πραγματοποίησε τριήμερα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 40 Lidlers και 15 άτομα filming crew. Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων η jetdrops συνεργάστηκε με την έμπειρη ομάδα παραγωγής της Badmilk.

Το τελικό αποτέλεσμα αποδεικνύει την ικανότητα της jetdrops να διαχειρίζεται επιτυχώς κάθε στάδιο της δημιουργικής και παραγωγής διαδικασίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ενός project. Από την πρώτη ιδέα, έως το πραγματικά τελικό αρχείο.

To video clip.