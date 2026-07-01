Ανάθεση μετά από spec

Tην MSComm επέλεξε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την νέα καμπάνια: «Σήμα Διαφορετικότητας» -Εργοδότης ίσων ευκαιριών-, μετά από σχετικό διαγωνισμό. Η MSComm ανέλαβε και τα σχετικά events.

Στα σποτ της καμπάνιας που αναπτύσσεται σε τηλεόραση και digital μέσα, ένας επιχειρηματίας και μια γενική διευθύντρια αντίστοιχα αναδεικνύουν την σημασία της ισότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο. Μέσα από μια λιτή αλλά στοχευμένη αφήγηση προβάλλεται η αξία των ίσως ευκαιριών για εξέλιξη και προσφορά.

Το δημιουργικό της καμπάνιας υπογράφει η MSComm, σε παραγωγή της Correct Creative Productions. Η παραγωγή των σποτ υλοποιήθηκε με υβριδική προσέγγιση συνδυάζοντας γύρισμα με ηθοποιό σε στούντιο και σύγχρονες τεχνολογίες. Την σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Νικόλας Δημητρόπουλος. Στα δυο από τα 3 συνολικά σποτ, που είναι στον αέρα, συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνα Τζώρτζη και Λεωνίδας Χρυσομάλλης.