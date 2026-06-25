Για τη διαδικασία ιχνηλασιμότητας των εγχώριων φρέσκων φρούτων και λαχανικών των My market.

Τα My market εδώ και 13 χρόνια ακολουθούν ένα αυστηρό σύστημα ιχνηλασιμότητας των ντόπιων, φρέσκων φρούτων και λαχανικών που φθάνουν στα καταστήματά τους. Ακολουθούν τη διαδικασία από τη στιγμή της σποράς, μέχρι τη συγκομιδή και τη μεταφορά των προϊόντων στο δίκτυο τους, εξασφαλίζοντας ποιότητα και φρεσκάδα. Και το πιο σημαντικό, οι πελάτες απλά σκανάροντας το QR στο ταμπελάκι των ντόπιων, φρέσκων φρούτων και λαχανικών μπορούν να δουν όλη τη διαδικασία και να μάθουν κάθε πληροφορία σχετικά με αυτό.

Γι’ αυτή την τόσο σημαντική πορεία πιστοποίησης, από το χωράφι στο ράφι, η MullenLowe Athens δημιούργησε μια καμπάνια που μας βάζει μέσα στο χωράφι του παραγωγού και μας μεταφέρει στο κατάστημα όπου όλοι επιλέγουμε τα φρέσκα μας, έχοντας τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε όλα όσα θέλουμε, για το τι φθάνει στο τραπέζι μας.

Η ταινία δημιουργήθηκε με παραγωγή BrightShoe και σκηνοθέτη τον Βασίλη Κατσούπη. Θα τρέξει στην τηλεόραση και digital κανάλια.