Συστήνει την πλατφόρμα «Το Καλό στην Πράξη»

Σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας και αρνητισμού, είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι το καλό συνεχίζει να συμβαίνει γύρω μας, καθημερινά. Η Ogilvy σχεδίασε τη νέα digital καμπάνια της Nestlé που συστήνει την πλατφόρμα «Το Καλό στην Πράξη», αποτυπώνοντας τη στάση της εταιρείας απέναντι στο καλό ως πράξη και όχι ως απλή ιδέα.

Στην πρώτη φάση, μια εισαγωγική manifesto ταινία αναρωτιέται “μα τι κόσμος είναι αυτός;”, για να αναδείξει τελικά έναν κόσμο όπου υπάρχει το καλό στην πράξη, αρκεί να το δούμε.

Στη δεύτερη φάση, η καμπάνια δίνει τον λόγο στους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Μέσα από μια σειρά intimate, docu-style ταινιών, γνωρίζουμε τους ανθρώπους πίσω από τρεις σπουδαίες πρωτοβουλίες: την Εναλεία, την ομάδα «Κύδων Special Team» και την Τράπεζα Τροφίμων, τις οποίες η Nestlé στηρίζει σταθερά εδώ και χρόνια.

Τις ταινίες σκηνοθέτησε ο Πάνος Κωστούρος με παραγωγό την TopCut Modiano.

A’ φάση

Β’ φάση

Εναλεία:

Τράπεζα Τροφίμων:

Κύδων Special Team: