Μεγάλος διαγωνισμός για να βρεθεί κάποιος στο Silverstone, στον «κόσμο» της McLaren Mastercard Formula 1 Team

Η Eurobank και η Mastercard εγκαινιάζουν μία νέα εποχή συνεργασίας, «καλώντας» το κοινό τους να ζήσει μία αποκλειστική εμπειρία ταχύτητας, στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1® Team. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό, προσφέρουν τη δυνατότητα να βρεθεί κανείς στο Silverstone και να ζήσει το μοναδικό Formula 1® Pirelli Hot Lap Experience, σε ένα McLaren supercar , κάνοντας απλώς τις συναλλαγές του με τις πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Στην τηλεοπτική ταινία της νέας καμπάνιας, την οποία υπογράφει η Ogilvy, ένας άντρας επισκέπτεται τον ΩΡΛ του παρουσιάζοντας ένα περίεργο σύμπτωμα: κάθε του αγορά, συνοδεύεται από έναν παράξενο ήχο! Η διάγνωση ωστόσο, είναι απρόσμενη: ο ήχος δεν είναι ένα παθολογικό σύμπτωμα, αλλά ο χαρακτηριστικός ήχος του κινητήρα ενός αγωνιστικού μονοθέσιου και κάθε συναλλαγή του πρωταγωνιστή μας τον φέρνει στην πραγματικότητα πιο κοντά στην πίστα του Silverstone - υπενθυμίζοντάς μας έτσι ότι οι καθημερινές μας συναλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μοναδικές εμπειρίες, με τη βοήθεια της Eurobank και της Mastercard.

Η καμπάνια, εκτός από την τηλεόραση, «τρέχει» σε ραδιόφωνο και social media. Την παραγωγή της ανέλαβε η FOSS Productions, με τον Πάνο Κορώνη στη σκηνοθεσία.