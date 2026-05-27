Το WHAT’S UP αλλάζει για να είναι δίπλα σε μια γενιά που τα θέλει όλα. Δίπλα σε κάθε της ανάγκη, σε κάθε φάση της ζωής της.

Και η Ogilvy ανακοίνωσε το μεγάλο νέο, μέσα από μία καμπάνια με όχημα το spoken poetry. Μια καμπάνια που δίνει φωνή σε όλους τους νέους για να πουν τη δική τους αλήθεια. Να μιλήσουν για το δικό τους κόσμο. Έναν κόσμο όπου τα πάντα αλλάζουν συνεχώς, όπου όλα είναι πιθανά. Ταυτόχρονα με τα μεγάλα νέα, το WHATS'UP λανσάρει το νέο του brand identity αλλά και το νέο του tagline: ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ.

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η FOSS Productions σε σκηνοθεσία του Βασίλη Κεκάτου και μουσική του ΜΑΖΟΗΑ.

Και επειδή ακριβώς ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ, η νέα καμπάνια του WHAT’S UP «παίζει» σε ΟΛΑ τα μέσα: outdoor, ραδιόφωνο αλλά και digital.