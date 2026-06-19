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Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα Regency Casinos σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εταιρεία ORANGE Advertising πρόσφατα «υπέγραψε» μία ακόμη outdoor καμπάνια στο Μετρό της Αθήνας, για το Regency Casino Mont Parnes.

Με κεντρικό μήνυμα «Your All-In-One DestinatiON», η νέα καμπάνια έχει ως στόχο να αναδείξει το Καζίνο της Πάρνηθας ως τον απόλυτο προορισμό διασκέδασης, που συγκεντρώνει τα πιο σύγχρονα και υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά ψυχαγωγίας: εξελιγμένο gaming, γαστρονομικές γεύσεις με άριστα υλικά, συναρπαστικά live events, θέα που κόβει την ανάσα και φυσικό τοπίο που είναι ο ιδανικός προορισμός για all-year-round αποδράσεις, μόλις 7 λεπτά από την Αθήνα, με την iconic διαδρομή του τελεφερίκ.

Το concept της καμπάνιας αναπτύχθηκε σε απόλυτη σύνδεση με το ύφος του μέσου, «παίζοντας» ευρηματικά με την έννοια της διαδρομής και ενός προορισμού όπου η διασκέδαση είναι πάντα σε mode ON. Το concept υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με σύγχρονες τεχνικές ΑΙ, vibrant color coding και… αναπάντεχες δημιουργικές συνυπάρξεις. Γιατί αν υπάρχει ένα μέρος όπου ένας Αιγύπτιος αυτοκράτορας μπορεί να κάθεται δίπλα σε έναν επιβάτη του Μετρό και οι 2 μαζί να απολαμβάνουν μια συναυλία της Beyoncé, αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από το Regency Casino Mont Parnes.