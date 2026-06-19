Σύμφωνα με το LIS (Location Intelligence Study) της Politis OOH, το μέσο frequency που καταγράφεται στις υπαίθριες καμπάνιες ενός έτους ανέρχεται σε 8,6 επαφές ανά άτομο και ανά σημείο προβολής μέσα σε μόλις 14 ημέρες.

Στη διαφήμιση, η επιτυχία δεν κρίνεται μόνο από το πόσοι άνθρωποι βλέπουν ένα μήνυμα, αλλά από το πόσοι το θυμούνται όταν έρθει η στιγμή της επιλογής. Και η μνήμη χτίζεται μέσα από την επανάληψη.

Αυτό είναι το πραγματικό πλεονέκτημα του Out Of Home (OOH) Advertising. Σε αντίθεση με πολλά άλλα μέσα, η υπαίθρια διαφήμιση ενσωματώνεται στις καθημερινές διαδρομές των ανθρώπων, δημιουργώντας φυσικές και επαναλαμβανόμενες επαφές με το ίδιο μήνυμα. Ο δρόμος προς τη δουλειά, η στάση του λεωφορείου, η καθημερινή μετακίνηση γίνονται σημεία συνάντησης του κοινού με το brand.

Η σημασία αυτής της επαναληψιμότητας αποτυπώνεται και στα δεδομένα. Σύμφωνα με το LIS (Location Intelligence Study) της Politis OOH, το μέσο frequency που καταγράφεται στις υπαίθριες καμπάνιες ενός έτους ανέρχεται σε 8,6 επαφές ανά άτομο και ανά σημείο προβολής μέσα σε μόλις 14 ημέρες. Ένα εύρημα που επιβεβαιώνει ότι το OOH δεν προσφέρει μόνο κάλυψη, αλλά και τη συχνότητα έκθεσης που απαιτείται για να μετατραπεί η ορατότητα σε αναγνωρισιμότητα και η αναγνωρισιμότητα σε ανάκληση.

Σε μια εποχή όπου η προσοχή κατακερματίζεται και τα διαφημιστικά μηνύματα πολλαπλασιάζονται, η αξία δεν βρίσκεται απλώς στο να δει κάποιος ένα brand. Βρίσκεται στο να το συναντήσει αρκετές φορές ώστε να το θυμηθεί. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαχρονική δύναμη του OOH.

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