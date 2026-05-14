«Ένα σπίτι, ένα με εσένα»

Kάθε άνθρωπος ζει το σπίτι του με τον δικό του τρόπο. Γιατί το σπίτι δεν είναι απλά το καταφύγιό μας. Είναι ο χώρος που φιλοξενεί την προσωπικότητά μας. Ο χώρος που αγκαλιάζει τη ζωή μας.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Publicom Burson Athens μέσω της νέας 360 καμπάνιας που περιλαμβάνει τηλεοπτικό σποτ, digital videos και συνεργασίες με influencers, αναδεικνύει σπίτια με στιλ, χαρακτήρα και αισθητική, αλλά και ανθρώπους που εκφράζονται αυθεντικά μέσα σε αυτά, με NEF-NEF Homeware.

Στιγμιότυπα καθημερινότητας, που γνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε και μας «αγγίζουν». Οι μικρές μας ιδιαιτερότητες, οι προσωπικές μας επιλογές, οι καθημερινές μας συνήθειες αντανακλώνται σε στιγμές NEF-NEF που νιώθουμε ότι είναι …ένα με μας.

H NEF-NEF Homeware συνεχίζει να τοποθετεί το σπίτι στο επίκεντρο της σύγχρονης ζωής - όχι απλώς ως χώρο διαβίωσης, αλλά ως προέκταση της προσωπικότητας εκείνων που το κατοικούν.

Μπορείτε να δείτε το νέο διαφημιστικό σποτ της NEF-NEF Homeware: