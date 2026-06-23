Η νέα καμπάνια με μήνυμα «Απόλαυση… από τότε», σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από την ίδρυση των αναψυκτικών Κλιάφα

Τα αναψυκτικά της Οικογένειας Κλιάφα μας ταξιδεύουν σε μία πιο ξέγνοιαστη και απλή εποχή με τη νέα τους καμπάνια. Μέσα από δύο ταινίες γεμάτες συναίσθημα, μεταφερόμαστε σε όλες εκείνες τις στιγμές που κάνουμε ένα διάλειμμα από το σήμερα και νιώθουμε ξανά όπως παλιά, με γεύσεις που μας γεμίζουν αναμνήσεις.

Η νέα καμπάνια με μήνυμα «Απόλαυση… από τότε», σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από την ίδρυση των αναψυκτικών Κλιάφα, φέρνοντας την ιστορία και την αναλλοίωτη γεύση, χωρίς συντηρητικά, στο τώρα, μέσα από μία φρέσκια ματιά.

Η καμπάνια εγκαινιάζει τη συνεργασία των αναψυκτικών Κλιάφα με τη Solid Havas και απλώνεται σε τηλεόραση και digital. Την επιμέλεια της παραγωγής ανέλαβε η Stefi Productions, ενώ τη σκηνοθεσία των ταινιών η Ελένη Μολφέτα.

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