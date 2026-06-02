«Μαγειρεύουμε Χωρίς Όρια»

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Με πρωταγωνιστές τη Νο 1 μάρκα μαγιονέζας στον κόσμο* και τον διεθνώς αναγνωρισμένο, βραβευμένο chef με 2 αστέρια Michelin, Νίκο Ρούσσο, η TenFour υπογράφει μία καμπάνια για γαστρονομία χωρίς όρια!

Ένας Κορυφαίος Chef στο Πάσο

Με τη διεθνή του πορεία, την υψηλή τεχνική κατάρτιση και τα 2 αστέρια Michelin να υπογράφουν την αξιοπιστία του, ο Chef Νίκος Ρούσσος εξερευνά και αναδεικνύει τις δυνατότητες της Hellmann’s με τρόπο πρωτοποριακό.

12 Επεισόδια & Ένα Αποκλειστικό Recipe Book

Η καμπάνια αποτελείται από 12 επεισόδια σε παραγωγή The Stripes και προσκαλεί τους chef να ανακαλύψουν σταδιακά 12 αναπάντεχες παρασκευές με βάση τη μαγιονέζα Hellmann’s. Σύντομα, θα κυκλοφορήσει και ένα Recipe Book, με την υπογραφή του Chef Νίκου Ρούσσου.

Ανακαλύψτε περισσότερα στην επίσημη σελίδα της καμπάνιας.

*Πηγή: Euromonitor, Συστατικά Μαγειρικής & Γεύματα, λιανική αξία (RSP) το 2025