Κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με κεντρικό μήνυμα «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις.»

Πόσες φορές έχουμε ακούσει ή πει το «δεν έχω πιει τόσο, μπορώ να οδηγήσω» ενώ έχουμε καταναλώσει μερικά ποτά; Και πόσες φορές έχουμε οδηγήσει και οι ίδιοι ανησυχώντας περισσότερο για το εάν θα μας πιάσει το αλκοτέστ, παρά για την ασφάλεια τη δική μας και των άλλων;

Γιατί, φυσικά, πιστεύουμε ότι το κακό δεν θα συμβεί σε εμάς. Αυτά τα βλέπουμε μόνο στις ειδήσεις. Μέχρι τη στιγμή που συμβαίνει.

Με κεντρικό μήνυμα «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις», η νέα καμπάνια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος υπενθυμίζει ότι η επιστροφή στο σπίτι είναι μέρος της βραδιάς και δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται στην τύχη.

Κάθε έξοδος είναι διαφορετική. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές στιγμές, διαφορετικές ιστορίες. Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να μένει πάντα ίδιο: να φτάνουμε όλοι ασφαλείς στον προορισμό μας.

Με πρωταγωνίστρια τη Marseaux και το τραγούδι της «Αν απόψε φύγω», σε μουσική και στίχους του dPans, η καμπάνια αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η παρέα, ώστε κανείς να μη βρεθεί πίσω από το τιμόνι όταν δεν είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια.

Η Touchpoint Strategies ανέλαβε τον στρατηγικό σχεδιασμό, το δημιουργικό concept, το σενάριο και τον συντονισμό της καμπάνιας. Το creative direction και την επιμέλεια υλοποίησης είχε η Common People, ενώ η Play Productions υλοποίησε την παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Σελέκου. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Universe Multivenue.

Η καμπάνια προβάλλεται στην τηλεόραση, στους κινηματογράφους, στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μπορείτε να δείτε την ταινία της καμπάνιας: