Σε παραγωγή του Bezier Studio

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Μετά από 2,5 χρόνια συνεργασίας, η Unlimited Creativity παρουσιάζει την πρώτη καμπάνια για… λογαριασμό της CrediaBank, χωρίς καμία δημιουργική ιδέα.

«Γιατί ο Λογαριασμός Ταμιευτηρίου CrediaBank Prime Savings έχει 1,15% επιτόκιο, που από μόνο του είναι Η ιδέα.

Υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό; Όχι.

Το ίδιο σκεφτήκαμε κι εμείς.

Και το κάναμε ταινία με τη βοήθεια του Bezier Studio, που ανέλαβε την παραγωγή με CEL animation, frame by frame.

Το αποτέλεσμα δείχνει κάτι πολύ απλό:

όταν το προϊόν είναι τόσο δυνατό, δεν χρειάζεται καμία δημιουργική ιδέα για να το αναδείξει. Γιατί το ίδιο το προϊόν είναι η μεγάλη ιδέα.

Ευχαριστούμε την CrediaBank που μας εμπιστεύθηκε, χωρίς να μας ζητήσει ούτε μία ιδέα παραπάνω», σημειώνει η εταιρεία.

Η καμπάνια προβάλλεται σε όλα τα μέσα, ενώ η Curious Ahead ανέπτυξε τα υλικά για το digital περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ: