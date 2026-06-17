Μετά από 2,5 χρόνια συνεργασίας, η Unlimited Creativity παρουσιάζει την πρώτη καμπάνια για… λογαριασμό της CrediaBank, χωρίς καμία δημιουργική ιδέα.
«Γιατί ο Λογαριασμός Ταμιευτηρίου CrediaBank Prime Savings έχει 1,15% επιτόκιο, που από μόνο του είναι Η ιδέα.
Υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό; Όχι.
Το ίδιο σκεφτήκαμε κι εμείς.
Και το κάναμε ταινία με τη βοήθεια του Bezier Studio, που ανέλαβε την παραγωγή με CEL animation, frame by frame.
Το αποτέλεσμα δείχνει κάτι πολύ απλό:
όταν το προϊόν είναι τόσο δυνατό, δεν χρειάζεται καμία δημιουργική ιδέα για να το αναδείξει. Γιατί το ίδιο το προϊόν είναι η μεγάλη ιδέα.
Ευχαριστούμε την CrediaBank που μας εμπιστεύθηκε, χωρίς να μας ζητήσει ούτε μία ιδέα παραπάνω», σημειώνει η εταιρεία.
Η καμπάνια προβάλλεται σε όλα τα μέσα, ενώ η Curious Ahead ανέπτυξε τα υλικά για το digital περιβάλλον.
Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ: