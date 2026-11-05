Mε κεντρική ιδέα το «Δεν είναι στυλ».

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κάλτσες στην παραλία;

Δεν είναι στυλ, είναι η νέα digital καμπάνια της Dr. Scholl’s από το SPC.

Με αυτή τη δημιουργική αφετηρία, το SPC σχεδίασε και υλοποίησε την καλοκαιρινή digital καμπάνια για το SchollMed Fungal Nail της Dr. Scholl’s, με κεντρική ιδέα το «Δεν είναι στυλ».

Η καμπάνια πάτησε πάνω σε ένα αληθινό consumer insight: την αμηχανία και τη ντροπή που μπορεί να κάνει κάποιον να κρύβει τα νύχια του ακόμη και στις πιο καλοκαιρινές στιγμές.

Το creative universe αναπτύχθηκε με classic design και art direction από την ομάδα του SPC και επεκτάθηκε με AI-generated visuals και video executions.

Στη Meta, η καμπάνια ξεπέρασε τα 10,4 εκατ. impressions, έφτασε περισσότερους από 1,75 εκατ. χρήστες και πέτυχε CPM μόλις €0,40.