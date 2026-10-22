Για trade activation σε συνεργαζόμενα εστιατόρια και μεζεδοπωλεία.

Ούζο θα πει μεζές. Και μεζές, συνήθως θα πει οδοντογλυφίδα. Μπορεί όμως μια οδοντογλυφίδα να συνδυαστεί με το σλόγκαν “Εδώ είσαι” και να μετατραπεί σε δημιουργικό όχημα για ένα activation σε trade περιβάλλον; Φυσικά και μπορεί.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε η νέα mini campaign του Ούζου 12 από τους Meteorites.

Tο χαρακτηριστικό σχήμα ενός Pin που απεικονίζει σε διάφορους χάρτες πως “Εδώ είσαι” δάνεισε τη μορφή του σε μια οδοντογλυφίδα και συνδυάστηκε με το σλόγκαν του αγαπημένου Ούζο 12. Έτσι, δημιουργήθηκε η “Εδώ είσαι” οδοντογλυφίδα, που κάνει την απόλαυση ενός μεζε πιο εύκολη, πιο πρακτική και χωρίς… τα μπερδέματα που συμβαίνουν με τις απλές οδοντογλυφίδες.

Η “Εδώ είσαι” οδοντογλυφίδα έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά σε συνεργαζόμενα εστιατόρια, παρέα με μεζέδες, που ήταν κερασμένοι από το Ούζο 12. Η καμπάνια, εκτός από την ίδια την… εφεύρεση, αποτελείται από περιεχόμενο στα social media και υλικά στα καταστήματα, που επικοινωνούν το activation.