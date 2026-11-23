Δύο αναθέσεις για strategy, καμπάνιες προβολής, digital και social media, παραγωγή περιεχομένου, fam trips και επαγγελματική δικτύωση

Στις Politis Technologies και Socialdoo Επικοινωνία κατακυρώθηκαν τα δύο τμήματα του διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Αθήνας για τις «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων».

Η συνολική αξία των δύο αναθέσεων ανέρχεται σε 927.090,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 1.149.592,47 ευρώ με ΦΠΑ, με το project να έχει συνολική διάρκεια έως 15 μήνες. Η αρχική διακήρυξη προέβλεπε πέντε βασικά πακέτα παραδοτέων για το πρώτο τμήμα και τρία για το δεύτερο.

Το Τμήμα 1, που αφορά τις «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, επικοινωνίας και προβολής της Αθήνας», κατακυρώθηκε στην Politis Technologies Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με οικονομική προσφορά 505.690,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 627.056,47 ευρώ με ΦΠΑ. Η εταιρεία ήταν η μοναδική συμμετέχουσα και η τεχνική της προσφορά βαθμολογήθηκε με 150 βαθμούς.

Στο αντικείμενο που αναλαμβάνει η Politis Technologies περιλαμβάνεται αρχικά η κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας, η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ταυτότητας και η εκπόνηση αναλυτικού Media Plan. Προβλέπεται ακόμη η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου και Digital Reporting Dashboard, με δυνατότητα real-time παρακολούθησης και εξαγωγής αναφορών από την Αναπτυξιακή Αθήνας.

Ακολουθεί η υλοποίηση της καμπάνιας προβολής, με ενέργειες σε έντυπα και ψηφιακά μέσα, καταχωρήσεις, advertorials και digital εφαρμογές. Το communication plan θα βασίζεται στη στρατηγική και στο Media Plan που θα έχουν προηγουμένως εγκριθεί.

Σημαντικό μέρος του account αφορά επίσης την παραγωγή δημιουργικού και προωθητικού υλικού. Η διακήρυξη προβλέπει ανάπτυξη creative concept και παραγωγή οπτικοακουστικού, ψηφιακού και έντυπου υλικού, όπως promotional videos, διαφημιστικά spots, digital banners, γραφιστικές εφαρμογές και αφίσες.

Στο digital σκέλος περιλαμβάνεται η αναμόρφωση, τεχνική βελτιστοποίηση και ο εμπλουτισμός της ψηφιακής πλατφόρμας προβολής της Αθήνας, καθώς και ολοκληρωμένο Social Media Strategy. Ειδικότερα προβλέπονται στρατηγική ψηφιακής παρουσίας και content plan, παραγωγή και διαχείριση social media content και η υλοποίηση τουλάχιστον 12 στοχευμένων digital campaigns κατά τη διάρκεια του έργου.

Η Politis Technologies, εταιρεία του Politis Group, δραστηριοποιείται σε τεχνολογικές λύσεις με έμφαση στα Smart Cities, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το Internet of Things (IoT), αναλαμβάνοντας στην προκειμένη περίπτωση ένα εκτεταμένο communication και digital αντικείμενο.

Το Τμήμα 2, που αφορά τις υπηρεσίες διοργάνωσης δράσεων προβολής, δικτύωσης και ενίσχυσης της εξωστρέφειας, κατακυρώθηκε στη Socialdoo Επικοινωνία Α.Ε., έναντι 421.400 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 522.536 ευρώ με ΦΠΑ. Και εδώ υποβλήθηκε μία προσφορά, με την τεχνική πρόταση της Socialdoo να λαμβάνει βαθμολογία 150.

Το φυσικό αντικείμενο της Socialdoo περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων αποστολών προβολής, με στόχο την προσέλκυση διεθνών events, συνεδρίων και άλλων γεγονότων στην Αθήνα και την ενίσχυση της θέσης της πόλης στη διεθνή τουριστική και συνεδριακή αγορά. Στο πλαίσιο των αποστολών προβλέπονται επαγγελματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις του προορισμού και επαφές με φορείς της διεθνούς αγοράς.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόγραμμα φιλοξενίας φορέων και διαμορφωτών κοινής γνώμης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της διεθνούς τουριστικής αγοράς, δημοσιογράφων, διοργανωτών εκδηλώσεων και άλλων επαγγελματιών, μέσα από οργανωμένες επισκέψεις, συναντήσεις και εμπειρίες γνωριμίας με την Αθήνα.

Το μεγαλύτερο επιμέρους κονδύλι του δεύτερου τμήματος, ύψους 251.860 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αφορά τη διοργάνωση διήμερης εκδήλωσης επαγγελματικής δικτύωσης, με τουλάχιστον 110 συμμετέχοντες από τη διεθνή τουριστική αγορά, όπως tour operators, εκπροσώπους οργανισμών και δημοσιογράφους του τουρισμού. Για τα προγράμματα φιλοξενίας προβλέπονταν 129.940 ευρώ και για τις αποστολές προβολής 48.200 ευρώ.

Οι δύο οριστικές κατακυρώσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Αθήνας στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γράψει το Advertising.gr, ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί τον Ιούνιο του 2026 με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,17 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ στη συνέχεια είχε δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής προσφορών.

Το project χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» και στοχεύει συνολικά στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Αθήνας ως ζωντανού και αυθεντικού city destination, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής και συνεδριακής της εξωστρέφειας.