Με κεντρικό μήνυμα «Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος».

Αυτό τo insight από την καθημερινή ζωή όλων μας, είναι το κεντρικό μήνυμα της νέας εκστρατείας που σχεδίασε και υλοποίησε η attp για την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ).

Πρόκειται για μία εκστρατεία - πρόσκληση για τον μήνα Μάιο, μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος, να εξεταστούμε από δερματολόγο πριν βγούμε να απολαύσουμε τον ήλιο. Η πρόσκληση, απλή και ξεκάθαρη, συνδέει τη μέριμνα με την πράξη: «νοιάζομαι – εξετάζομαι».

Η επικοινωνία αναπτύσσεται σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, λεωφορεία, μετρό, πλοία, κινηματογράφους, digital & social media, digital outdoor και σειρά PR ενεργειών και προωθητικών υλικών.

Παράλληλα, κάνοντας την πρόσκληση-πράξη, οργανώνονται από εθελοντές δερματολόγους της ΕΔΑΕ δωρεάν εξετάσεις το Σάββατο 16/5 στο Σύνταγμα και την Τετάρτη 20/05 στον πεζόδρομο Αγ. Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ώρες 10.00πμ-4.00μμ.

Την παραγωγή του concept της attp ανέλαβε το Math Studio και ο Μάριος Θεολόγης, ενώ η υποστήριξη των events γίνεται με τη συνεργασία της Elevate Marketing.