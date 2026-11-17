Με το πακέτο τροφίμων να διατίθεται στην τιμή των 2,50€ σε επιλεγμένα καταστήματα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας, η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει το σύνολο του ποσού για την ενίσχυση των αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων συμπολιτών μας, δίνοντας παράλληλα στους καταναλωτές τη δυνατότητα να δωρίσουν τα προϊόντα στα ειδικά καλάθια συγκέντρωσης.

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που ακόμα και οι πιο απλές κινήσεις μπορούν να αποκτήσουν ξεχωριστή σημασία. Ένα δώρο από καρδιάς, μια κίνηση φροντίδας, μια ευκαιρία να σταθούμε δίπλα σε όσους το χρειάζονται. Με αυτή τη σκέψη, η ΑΒ Βασιλόπουλος φέρνει και φέτος το «Δώρο Αγάπης», μια πρωτοβουλία που έχει γίνει θεσμός, εδώ και 11 χρόνια, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να μοιραστούν το πνεύμα των γιορτών με εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Φέτος, το «Δώρο Αγάπης» στηρίζει το περιοδικό δρόμου «σχεδία» και το έργο του για άστεγους και κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους. Με κάθε αγορά του κουτιού, αξίας 2,50€, το σύνολο του ποσού προσφέρεται στη «σχεδία», δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα, μέσα από μια μικρή πράξη προσφοράς, να γίνουν μέρος μιας μεγαλύτερης αλυσίδας αλληλεγγύης.

Το φετινό «Δώρο Αγάπης» διατίθεται σε ακόμη πιο προσιτή τιμή, μόλις 2,50€, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν στη δράση. Κάθε κουτί περιλαμβάνει πέντε προϊόντα καθημερινής διατροφής: μία συσκευασία Gustona Τομάτα Passata, μία συσκευασία World's Market ζυμαρικά Κοραλάκι, δύο γκοφρέτες Kitbis με επικάλυψη σοκολάτας υγείας και μία συσκευασία ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή Ελληνικές Φακές.

Οι καταναλωτές μπορούν να τοποθετήσουν το «Δώρο Αγάπης» στα ειδικά καλάθια συγκέντρωσης τροφίμων των σούπερ μάρκετ ΑΒ ή να το χαρίσουν απευθείας σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τη στήριξη του έργου της «σχεδίας», έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν έμπρακτα σε συνανθρώπους μας, ώστε κανένα τραπέζι να μη μείνει άδειο τις γιορτές.

Ο κ. Χρήστος Αλεφάντης, Ιδρυτής και Διευθυντής Σύνταξης του Ελληνικού περιοδικού δρόμου «σχεδία», δήλωσε σχετικά: «Οι συνάνθρωποί μας που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ακραίες μορφές ούτε λύπηση ζητούν ούτε οίκτο. Μια ευκαιρία αξιώνουν και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να υπηρετήσουμε όλοι εμείς μέσα και γύρω από το ελληνικό περιοδικό δρόμου «σχεδία». Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες σε εκείνους και σε εκείνες που μοιάζει να μην έχουν πια ευκαιρίες. Η διαχρονική υποστήριξη της ΑΒ Βασιλόπουλος σε αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια, πέρα από την αυτονόητα πολύτιμη οικονομική της διάσταση, αναδεικνύει και ενισχύει και μια άλλη αξία: εκείνη της συλλογικότητας, του να προχωράμε μαζί. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας».

Η κα Χρυσάνθη Κοροπούλη, Marketing & Communication Director της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε για την ενέργεια: «Για εμάς στην ΑΒ Βασιλόπουλος, το “Δώρο Αγάπης” εκφράζει με έναν πολύ απλό και ουσιαστικό τρόπο αυτό που θέλουμε να σημαίνουν τα Χριστούγεννα: φροντίδα, συμμετοχή και προσφορά. Με μια προσιτή επιλογή των 2,50€, καλούμε τους πελάτες μας να γίνουν ενεργό μέρος της προσπάθειας, στηρίζοντας μαζί μας το σημαντικό έργο της “σχεδίας”. Γιατί πιστεύουμε ότι όταν πολλές μικρές πράξεις ενώνονται, μπορούν να δημιουργήσουν ένα πραγματικό αποτύπωμα αλληλεγγύης».

Το «Δώρο Αγάπης» είναι διαθέσιμο από τις 16 Νοεμβρίου σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, και στο eshop, προσκαλώντας όλους μας να γίνουμε μέρος αυτής της ξεχωριστής δράσης προσφοράς.