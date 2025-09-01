Με αφετηρία τη µακροχρόνια στήριξη της AVIN στο Make-A-Wish Ελλάδος, η νέα 360º καµπάνια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της σηµατοδοτεί την έναρξη της πρωτοβουλίας «AVIN Στηρίζω».

Με αφετηρία τη µακροχρόνια στήριξη της AVIN στο Make-A-Wish Ελλάδος, η νέα 360º καµπάνια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της σηµατοδοτεί την έναρξη της πρωτοβουλίας «AVIN Στηρίζω», µετατρέποντας συµβολικά τον δρόµο σε διαδροµή εκπλήρωσης παιδικών ευχών. Η Solid Havas ανέλαβε να αποδώσει δηµιουργικά αυτή την ιδέα µέσα από µια κινηµατογραφική αφήγηση γεµάτη φως, µπλε αστέρια και αισιοδοξία, επιλέγοντας να αναδείξει τη µαγική δύναµη της ευχής.

Γράφει ο Δηµήτρης Τσουκαλάς

AVIN

adb: Ποιο ήταν το brief που δώσατε για τη νέα καµπάνια που προβάλλει τη στήριξη στο Make A Wish Ελλάδος; Ποιο ήταν το βασικό µήνυµα που θέλατε να προβάλετε;

Γιώργος Λιάρος: Στη νέα µας καµπάνια θέλαµε να αναδείξουµε µε αυθεντικό και ανθρώπινο τρόπο τη στήριξη της εταιρείας µας στο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος. Για εµάς ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να επικοινωνείται ξεκάθαρα ότι πίσω από κάθε ευχή υπάρχει ένα παιδί, µια ιστορία και µια πραγµατική ανάγκη για χαµόγελο και δύναµη. Συνολικά, το brief συνοψίζεται στη δηµιουργία µιας καµπάνιας που δεν «µιλάει» απλώς για στήριξη, αλλά κάνει τον κόσµο να νιώσει ότι είναι µέρος µιας προσπάθειας που πραγµατικά αλλάζει ζωές. Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο της παραγωγής και της δηµιουργικής προσέγγισης, στοιχεία που συνέβαλαν ώστε το µήνυµα της καµπάνιας να ξεχωρίσει όχι µόνο για την αυθεντικότητα του µηνύµατος αλλά και για την αισθητική και τη συναισθηµατική σύνδεση που δηµιουργεί.

Γιώργος Λιάρος, Marketing & Communications Senior Expert AVIN

adb: Η νέα καµπάνια σηµατοδοτεί και την έναρξη της πρωτοβουλίας «AVIN Στηρίζω». Ποια ήταν η ανάγκη που σας οδήγησε στη δηµιουργία ενός διακριτού κοινωνικού προγράµµατος και τι φιλοδοξείτε να πετύχετε µέσα από αυτό;

Μαρία Κανάκη: Η AVIN βρίσκεται διαχρονικά κοντά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας µε πολλαπλές δράσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωµα. Ωστόσο αισθανθήκαµε ότι είχε έρθει η στιγµή αυτές οι δράσεις να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο που θα είναι αναγνωρίσιµο, θα εκφράζει µε συνέπεια τις αξίες µας, αλλά θα συνδέει έµπρακτα και τον κόσµο.

Έτσι δηµιουργήσαµε το «AVIN Στηρίζω», µια πλατφόρµα στο app της AVIN, που ξεκινά µε τη στήριξη στο Make A Wish και που θα αποτελέσει το σταθερό σηµείο αναφοράς της κοινωνικής µας προσφοράς, ενισχύοντας όλες αυτές τις δράσεις που δηµιουργούν πραγµατική αξία για την κοινωνία.

Μαρία Κανάκη, Marketing & Business Development Manager AVIN

adb: Το κεντρικό µήνυµα της καµπάνιας συνδέει συµβολικά την έννοια του δρόµου µε την πραγµατοποίηση µιας παιδικής ευχής. Πόσο σηµαντικό ήταν για εσάς η κοινωνική δράση να συνδέεται οργανικά µε την ταυτότητα και το σκοπό της µάρκας;

Γιώργος Λιάρος: Για εµάς ήταν σηµαντικό η κοινωνική δράση να συνδέεται µε την ταυτότητά µας και να µη λειτουργεί αποσπασµατικά. Μέσα από αυτή την καµπάνια, ο δρόµος αποκτά ένα συµβολισµό, καθώς γίνεται η διαδροµή προς την εκπλήρωση µιας παιδικής ευχής. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι η προσφορά είναι βαθιά συνδεδεµένη µε το DNA του Οµίλου Motor Oil και αποτελεί για εµάς µια διαχρονική και αδιαπραγµάτευτη αξία. Νιώθουµε πραγµατικά λοιπόν ότι µέσα από αυτή την καµπάνια συνεχίζουµε δυναµικά ένα «ταξίδι» προσφοράς στην κοινωνία.

adb: Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε όλο και περισσότερες εταιρείες να επενδύουν σε πρωτοβουλίες κοινωνικού σκοπού. Κατά τη γνώµη σας, τι διαχωρίζει µια ουσιαστική δέσµευση από µια απλή επικοινωνιακή ενέργεια;

Μαρία Κανάκη: Πιστεύουµε ότι η ειδοποιός διαφορά έγκειται στη συνέπεια, τη διάρκεια και την αυθεντικότητα. Όταν επενδύεις σταθερά σε δράσεις µε κοινωνικό αντίκτυπο, ανεξάρτητα από την επικοινωνιακή προβολή, τότε ναι, µιλάµε για ουσιαστική δέσµευση. Στην AVIN η έµπρακτη στήριξη ευπαθών οµάδων αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα. Η επικοινωνία έρχεται να αναδείξει τις πρωτοβουλίες, να ενισχύσει το έργο και να ευαισθητοποιήσει ακόµη περισσότερο το κοινό, δείχνοντας έµπρακτα ότι είµαστε µαζί και σε αυτήν τη διαδροµή.

adb: Ποιο είναι το µέχρι στιγµής feedback που έχετε λάβει για την ενέργεια;

Νικόλας Μιχαηλίδης: Η δράση έχει αποσπάσει εξαιρετικά θετικά σχόλια τόσο από το κοινό όσο και από τους συνεργάτες και το ευρύτερο δίκτυό µας. Πρόκειται για µια πρωτοποριακή ενέργεια προσφοράς, καθώς υλοποιείται µέσα από την εφαρµογή «AVIN κερδίζω» και εµπλέκει το κοινό µας. Ο κόσµος µπορεί να προσφέρει όσους πόντους επιθυµεί και η AVIN δεσµεύεται να δεκαπλασιάσει το τελικό ποσό προς το Make A Wish Ελλάδος. Ήδη, από τις πρώτες κιόλας µέρες που η δράση είναι στον «αέρα», η συµβολή του κόσµου είναι συγκινητική, µε συµµετοχή που ξεπέρασε τις προσδοκίες µας.

Νικόλας Μιχαηλίδης, Loyalty Marketing Sr. Specialist AVIN

Solid Havas: H µαγική δύναµη της ευχής

adb: Από το briefing µέχρι το τελικό δηµιουργικό, ποια ήταν η βασική πρόκληση που κληθήκατε να αντιµετωπίσετε για λογαριασµό της AVIN, τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και τεχνικής υλοποίησης;

Ευαγγελία Γιαννίση: Η µεγαλύτερη πρόκληση ήταν να αφηγηθούµε µια ιστορία γύρω από την αξία της ευχής και όχι µια ιστορία γύρω από την ασθένεια. Επιλέξαµε τη διαδροµή που γεννά συναίσθηµα µέσα από την τρυφερότητα και την αισιοδοξία και όχι µέσα από τη θλίψη ή την αγωνία.

Σε επίπεδο υλοποίησης, αναδείξαµε έναν ονειρικό κόσµο, µε κινηµατογραφική ευαισθησία και µέτρο, διατηρώντας την ισορροπία ανάµεσα στη µαγεία και την αυθεντικότητα µέσα από µια εµπειρία που συγκινεί και εµπνέει, χωρίς να βαραίνει και να διδάσκει, ενώ αφήνει στο τέλος ένα αίσθηµα ελπίδας.

Με τη δεύτερη φάση της καµπάνιας µια νέα πρόκληση διαµορφώθηκε, αυτή της οµαλής µετάβασης από την πίστη στην παιδική ευχή σε µια συλλογική προσπάθεια για να βρουν το δρόµο τους ακόµη περισσότερες ευχές.

Ευαγγελία Γιαννίση, Group Account Director Solid Havas

adb: Επιλέξατε να αφηγηθείτε την ιστορία µέσα από τα µπλε αστέρια, ένα στοιχείο µε έντονο συµβολισµό αλλά και κινηµατογραφική διάσταση. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και τι εκπροσωπεί µέσα στο αφήγηµα της καµπάνιας;

Γιώργος Γιαννακέας: Στην ταινία βλέπουµε συµβολικά τη µαγική διαδροµή που κάνει µια παιδική ευχή µέχρι να «βρει τον δρόµο της» και να γίνει πραγµατικότητα. Το αστέρι ήταν το ιδανικό όχηµα για να αφηγηθούµε αυτή την ιστορία, όχι µόνο επειδή το έχουµε συνδέσει διαχρονικά µε τις ευχές, αλλά κυρίως επειδή συµβολίζει το φως και την ελπίδα. Παράλληλα, ήταν σηµαντικό για εµάς να υπάρχει µια άµεση και αναγνωρίσιµη σύνδεση µε το Make-A-Wish Ελλάδος.

adb: Οι καµπάνιες που αφορούν παιδιά και σοβαρές ασθένειες ενέχουν τον κίνδυνο της υπερβολικής συναισθηµατικής φόρτισης. Πώς προσεγγίσατε δηµιουργικά το θέµα ώστε να αναδείξετε την ελπίδα και όχι τη δυσκολία;

Γιώργος Γιαννακέας: Αυτό ήταν ίσως το µεγαλύτερο δηµιουργικό challenge: να µιλήσουµε για ένα τόσο ευαίσθητο θέµα χωρίς να χτίσουµε την ταινία πάνω στη δυσκολία ή στον οίκτο. Θέλαµε να φωτίσουµε αυτό που µπορεί να γεννηθεί µέσα από τη στήριξη, τη φροντίδα και την πίστη. Για εµάς η συγκίνηση έπρεπε να προκύπτει φυσικά από την ιστορία και όχι να επιβάλλεται στο θεατή.

Γιώργος Γιαννακέας, Creative Director Solid Havas

adb: Η καµπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, digital και PRINT. Πώς µεταφράστηκε η κεντρική ιδέα σε ένα ολοκληρωµένο 360° οικοσύστηµα επικοινωνίας χωρίς να χαθεί η συνοχή της;

Ευαγγελία Γιαννίση: Η καµπάνια σχεδιάστηκε εξ αρχής ως µια ενιαία εµπειρία, µε στόχο να διατηρεί τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια συναισθηµατική ποιότητα και στρατηγική κατεύθυνση σε κάθε σηµείο επαφής µε το κοινό.

Η συνοχή γύρω από την κεντρική ιδέα της καµπάνιας δοκιµάστηκε και µε τη σύνδεση των δύο διακριτών φάσεων. Στην πρώτη φάση, η αφήγηση εστιάζει στην ίδια τη µαγεία της ευχής και στον κοινωνικό ρόλο της πρωτοβουλίας, χτίζοντας συναισθηµατική σύνδεση µε το κοινό. Στη δεύτερη φάση, η ιστορία εξελίσσεται και µετατρέπει το θεατή από παρατηρητή σε συµµέτοχο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συµβάλει ενεργά µέσα από το AVIN Κερδίζω app.

adb: Αν έπρεπε να περιγράψετε µε µία πρόταση το στοιχείο που κάνει αυτή την καµπάνια να ξεχωρίζει µέσα στο σηµερινό περιβάλλον, ποιο θα ήταν αυτό;

Ευαγγελία Γιαννίση: Σε µια εποχή όπου πολλές κοινωνικές καµπάνιες ζητούν την προσοχή µας µέσα από τη δυσκολία, εµείς πήραµε την απόφαση να µιλήσουµε όχι για τη σκληρή πραγµατικότητα αλλά για τη µαγική δύναµη της ευχής να ανοίγει νέους δρόµους και να αλλάζει πραγµατικά τη ζωή ενός παιδιού.

Η στήριξη της ΑVIN έχει ιδιαίτερη αξία

adb: Το κεντρικό µήνυµα της καµπάνιας αναφέρει ότι «κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόµο της». Πόσο σηµαντικό είναι για το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος να βρίσκει συνοδοιπόρους, όπως η AVIN, που βοηθούν αυτές οι ευχές να γίνονται πραγµατικότητα;

Σάντρα Ζαφειρακοπούλου: ∆εν είναι απλά «σηµαντικό». Είναι απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση του έργου µας. Εδώ και 30 χρόνια, ο αριθµός των ευχών αυξάνεται αδιάλειπτα. Το όραµα του Κάνε-Μια-Ευχή είναι «Μία ευχή για κάθε παιδί που νοσεί». Ο δρόµος προς το όραµα απαιτεί περισσή ενέργεια και… «καύσιµο». Και «καύσιµό» µας είναι η αγάπη που λαµβάνουµε από εταιρείες σαν την AVIN. Αυτό που κάνει η AVIN είναι πολύτιµο, όχι µόνο γιατί θα υιοθετηθούν πολλές ευχές παιδιών, αλλά και γιατί µέσω της ενέργειας AVIN Στηρίζω, το έργο µας θα διαδοθεί µε τρόπο που συνάδει απόλυτα µε τις αρχές και τις αξίες µας. Η ευγνωµοσύνη µας είναι βαθιά!».

Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια Make-A-Wish Ελλάδος

adb: Το Make-A-Wish Ελλάδος (Κάνε-Μια-Ευχή) γιορτάζει φέτος 30 χρόνια ζωής και προσφοράς. Τι σηµαίνει αυτό το σηµαντικό ορόσηµο για τον οργανισµό, τόσο για τα όσα έχει καταφέρει µέχρι σήµερα όσο και για όσα σχεδιάζει για τη συνέχεια;

Ελένη Κωνσταντινίδη: Έχοντας εκπληρώσει περισσότερες από 4.300 ευχές παιδιών σε όλη την Ελλάδα µέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, η φετινή χρονιά αποτελεί έναν σηµαντικό σταθµό για τον οργανισµό, αλλά και µια δέσµευση για το µέλλον: να συνεχίσουµε µε την ίδια αγάπη και πίστη µέχρι να φτάσουµε σε κάθε παιδί που µας έχει ανάγκη. Η στήριξη της AVIN έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί γίνεται κοµµάτι αυτής της διαδροµής, συµβάλλοντας στην εκπλήρωση της πιο βαθιάς επιθυµίας παιδιών που νοσούν σοβαρά.

Ελένη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρος Make-A-Wish Ελλάδος