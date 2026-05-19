Και ξαφνικά τελεφερίκ κατεβαίνουν στην πόλη!

Όπου κι αν γυρίσεις το βλέμμα σου, από τη μεγαλύτερη λεωφόρο μέχρι την πιο μικρή γειτονιά, από την πιο κεντρική πλατεία μέχρι το πιο μικρό στενό, τελεφερίκ σκορπούν τη διασκέδαση, τον ενθουσιασμό και το αληθινό παιχνίδι. Γιατί το Regency Casino είναι και on line.

Για το λανσάρισμα του θρυλικού casino που μπαίνει δυναμικά στο i-gaming, φιλοδοξώντας να μεταφέρει την ίδια αίσθηση αξιοπιστίας και premium εμπειρίας του μόνου επίγειου casino που γίνεται online, “επιστρατεύτηκε” ένα διαφορετικό “όχημα” επικοινωνίας: Τα θρυλικά τελεφερίκ- σύμβολα του Regency Mont Parnes.

Η νέα καμπάνια που δημιούργησε η BBDO είναι ήδη στον “αέρα”.

Τελεφερίκ, χαμόγελα και χιλιάδες παιχνίδια, φτάνουν παντού με μια 360 επικοινωνία που προσκαλεί για αληθινό παιχνίδι, και μοναδικές στιγμές live casino με Έλληνες dealers, σε ένα digital περιβάλλον που σχεδιάστηκε με την τεχνογνωσία της SkillOnNet για να προσφέρει την κορυφαία ποιότητα, την αξιοπιστία και την αληθινή εμπειρία του Regency Casino που μπορεί κανείς να ζήσει στο www.regencycasino.gr ή κατεβάζοντας το Regency Casino app.