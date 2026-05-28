Η BBDO παρουσιάζει τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Klinex για τη σειρά προϊόντων Klinex Power Foam Sprays.

Μια καμπάνια που, παρότι αναδεικνύει τη σημασία της αποτελεσματικής καθαριότητας, την ισχυρή δράση των προϊόντων κατά της συσσώρευσης αλάτων και την προστασία από αυτά έως και 5 ημέρες, το κάνει με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο.

Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικοινωνίας βρίσκεται ένας αξιαγάπητος βραδύποδας που δύσκολα ξεχνάς. Με τον χαρακτηριστικά αργό τρόπο που κινείται, μιλά και αντιδρά, γίνεται η πιο αναπάντεχη αλλά και απόλυτα ταιριαστή προσωποποίηση του νέου αφρού των Klinex Power Foam Sprays. Μέσα από το ιδιαίτερο χιούμορ και τον απολαυστικά αργό τρόπο ομιλίας του, παρουσιάζει τα βασικά προϊοντικά χαρακτηριστικά, μετατρέποντας ένα τυπικό product demo σε entertainment.

Φυσικά, ο νέος, ακόμα πιο πλούσιος αφρός δεν κατακλύζει μόνο τις οθόνες. Η καμπάνια αναπτύσσεται δυναμικά και σε digital και OOH περιβάλλον, φέρνοντας το “sloth motion” σύμπαν της Klinex παντού.

Την παραγωγή υπογράφει η Filmiki Athens, δίνοντας ζωή στον πιο αργό αλλά και πιο αξιομνημόνευτο πρωταγωνιστή που είχε ποτέ η κατηγορία.