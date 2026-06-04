Τη δημιουργική επιμέλεια της καμπάνιας υπογράφει η Unusual

Η αλυσίδα Beat Snack & Coffee, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο, παρουσιάζει τη νέα επικοινωνιακή της καμπάνια, με κεντρικό μήνυμα: «Εδώ όλοι οι καλοί… χωράμε!». Μια καμπάνια αφιερωμένη στη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης. Με αφετηρία τη φιλοσοφία που βρίσκεται διαχρονικά στο DNA της, η ΒΕΑΤ αναδεικνύει μέσα από τη νέα της επικοινωνία έναν κόσμο ανοιχτό σε όλους. Έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, στυλ, προσωπικότητας, εθνικότητας ή ταυτότητας, έχει τη δική του θέση στην παρέα της ΒΕΑΤ. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και στην προϊοντική πρόταση της ΒΕΑΤ, μέσα από ένα ιδιαίτερα ευρύ menu, με επιλογές που καλύπτουν κάθε στιγμή της ημέρας και κάθε διαφορετική ανάγκη, επιβεβαιώνοντας ότι στα ΒΕΑΤ όλοι βρίσκουν κάτι που τους ταιριάζει.

Τη δημιουργική επιμέλεια της καμπάνιας υπογράφει η Unusual, ενώ η υλοποίηση της αναπτύσσεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας που περιλαμβάνει digital, ραδιοφωνική προβολή και χορηγίες εκπομπών, συνεργασίες με influencers και content creators.

Μέσα από αυθεντικές εικόνες, καθημερινές στιγμές και χαρακτήρες με διαφορετικές προσωπικότητες και χαρακτηριστικά, η ΒΕΑΤ επιλέγει να μιλήσει για τη σύγχρονη κοινωνία όπως πραγματικά είναι, πολύχρωμη, πολυφωνική και ανθρώπινη.

Η συγκεκριμένη καμπάνια εκφράζει έμπρακτα τις αξίες της εταιρείας, η οποία αποτελεί μέλος του Diversity Charter Greece, έχοντας υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας και δεσμευόμενη ενεργά στην προώθηση ενός περιβάλλοντος ισότητας, αποδοχής και σεβασμού.

«Στη ΒΕΑΤ πιστεύουμε πως οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται όταν οι άνθρωποι νιώθουν ελεύθεροι να είναι ο εαυτός τους. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να εκφράσουμε μέσα από τη νέα μας καμπάνια» σημειώνει η εταιρεία.