Στρατηγικό εργαλείο για την Black Friday

Καθώς η Black Friday πλησιάζει και ο ανταγωνισμός για την προσοχή των καταναλωτών εντείνεται, η υπαίθρια διαφήμιση (OOH) αναδεικνύεται σε ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των brands και την υποστήριξη της αγοραστικής απόφασης.

Σε μια περίοδο όπου τα feeds κατακλύζονται από προσφορές, το OOH προσφέρει φυσική παρουσία στον δημόσιο χώρο, προσεγγίζοντας το κοινό κατά τη διάρκεια των καθημερινών του μετακινήσεων. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία του σε εμπορικές περιοχές και σημεία πώλησης δημιουργεί ευκαιρίες επικοινωνίας με τους καταναλωτές λίγο πριν την στιγμή της αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία της TGI Data που αφορούν την αγοραστική συμπεριφορά κατά τη Black Friday, οι καταναλωτές είναι 67% πιο πιθανό να πραγματοποιήσουν online αγορά αφού δουν μια διαφήμιση OOH και 60% πιο πιθανό να επισκεφθούν ένα κατάστημα για να αγοράσουν ένα προϊόν, αφού εκτεθούν σε υπαίθρια διαφήμιση.

Την ίδια στιγμή, τα ψηφιακά μέσα OOH προσφέρουν ευελιξία στον σχεδιασμό των καμπανιών, επιτρέποντας την προσαρμογή των διαφημιστικών μηνυμάτων και των προσφορών σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτό το περιβάλλον, το OOH αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο για brands που επιδιώκουν ισχυρή παρουσία και ουσιαστική σύνδεση με το κοινό τους κατά τη Black Friday.