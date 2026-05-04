Η διοικητική ομάδα που θα ηγηθεί της νέας ενιαίας εταιρείας

Μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής επένδυσης της Brave στην Admine και την συγχώνευση τους, ο νέος ενιαίος οργανισμός Brave & Admine αποκάλυψε το διοικητικό σχήμα που θα ηγηθεί του επόμενου κεφαλαίου.

Ο νέος οργανισμός σε αριθμούς

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση "Brave & Admine ξεκινά από θέση ισχύος με περισσότερους από 80 ανθρώπους, ενοποιημένο τζίρο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ και ένα από τα πιο ευρεία και διαφοροποιημένα πελατολόγια στην ελληνική αγορά"

Διοικητικό Σχήμα Brave & Admine

Νικόλας Χατζής — Co-CEO

— Co-CEO Σοφία Παναγιωτίδου — Co-CEO

— Co-CEO Τηλέμαχος Μαυράκης — Deputy CEO

— Deputy CEO Βαγγέλης Τόλιας — Executive Creative Director

— Executive Creative Director Ρούλα Κυλιακούδη — Chief Financial Officer

— Chief Financial Officer Νίκος Ευμορφίδης — Chief Operating Officer

— Chief Operating Officer Κρίστιαν Λαζόπουλος — Chief Strategy & Innovation Officer

— Chief Strategy & Innovation Officer Χρήστος Σιμωτάς — Chief Clients Officer

— Chief Clients Officer Σύλβια Καφφέ — Executive Creative Director

«Αυτή η ομάδα δεν χτίστηκε τυχαία. Κάθε άνθρωπος εδώ ξέρει τι σημαίνει να κερδίζεις, και τι κοστίζει. Το ελληνικό ad industry έχει συνηθίσει σε agencies που υπόσχονται. Εμείς προτιμάμε να αποδεικνύουμε», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση Νικόλας Χατζής και Σοφία Παναγιωτίδου.