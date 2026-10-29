Με πραγματικά reviews χρηστών

Η Inventor, σε συνεργασία με τη Brave & Admine, επιστρέφει με νέα ταινία για τους αφυγραντήρες Inventor, στο πλαίσιο της καμπάνιας με μήνυμα «Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν».

Η ιδέα βασίζεται σε πραγματικά reviews χρηστών και τα μεταφέρει στις οθόνες μας, δίνοντάς τους πρόσωπο, ατμόσφαιρα και αφήγηση σε μια καμπάνια τόσο αληθινή όσο τα reviews που προβάλλει και τόσο κινηματογραφική όσο οι χαρακτήρες της. Αυτήν τη φορά, αφορμή για τη νέα ταινία γίνεται άλλο ένα review που ξεχωρίζει και τα λέει όλα με τη λέξη «Ναυαρχίδα», με το σκηνικό και τον πρωταγωνιστή να συμπληρώνουν ιδανικά μια εικόνα γεμάτη αλήθεια και αυθορμητισμό.

Πίσω από την καμπάνια βρίσκεται η δημιουργική ομάδα της Brave & Admine, η οποία υπογράφει την ιδέα και τη στρατηγική, ενώ την παραγωγή των σποτ ανέλαβε η Feelme Films, υπό τη σκηνοθεσία του Γιώργου Ζώη και τη φωτογραφία του Μάριου Θεολόγη.

«Με τη νέα αυτή ταινία, η Inventor συνεχίζει την ανάπτυξη μιας καμπάνιας που σηματοδοτεί μια πιο ανθρωποκεντρική εποχή επικοινωνίας για το brand, διατηρώντας σταθερές τις αξίες της καινοτομίας και της εξέλιξης», αναφέρει η Brave & Admine.