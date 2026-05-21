Μετά από spec

Η Carlsberg Group ανέθεσε στη Fold7 το brief για να ηγηθεί των καμπανιών που σχετίζονται με τη χορηγική συνεργασία της με την UEFA, την οποία υπέγραψε πέρυσι. Η επιλογή έγινε έπειτα από spec με πέντε agencies, στον οποίο συμμετείχαν επίσης οι Uncommon Creative Studio, VML, Ogilvy και 72andSunny.

Η Fold7 συνεργάζεται με την Carlsberg από το 2010 και, παρότι ο global λογαριασμός πέρασε προσωρινά στην Grey Europe, η Fold7 διατήρησε το business στη Βρετανία και επανήλθε στον παγκόσμιο λογαριασμό το 2022. Με τα χρόνια, το agency έχει δημιουργήσει πολλές καμπάνιες για τη μάρκα, όπως το σύνθημα «That calls for a Carlsberg», το «The Danish Way» με πρωταγωνιστή τον Mads Mikkelsen και την καμπάνια «Probably Not».

Πλέον, η Fold7 θα αναλάβει την ενεργοποίηση της πολυετούς συνεργασίας της Carlsberg με την UEFA, με στόχο να φέρει τη μάρκα πιο κοντά στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Η Carlsberg ήταν συνεχής χορηγός των διοργανώσεων εθνικών ομάδων της UEFA από το 1988 έως το 2016. Μετά από μια παύση λίγων ετών, υπέγραψε επίσημα νέα πολυετή συμφωνία τον Μάρτιο του 2025.

Η global brand director της Carlsberg, Lynsey Woods, δήλωσε: «Η Fold7 αποτελεί έναν έμπιστο συνεργάτη της Carlsberg εδώ και πολλά χρόνια, επομένως η επέκταση αυτής της συνεργασίας καθώς εισερχόμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο με την UEFA μοιάζει απολύτως σωστή. Μαζί με τη Fold7, η φιλοδοξία μας είναι ξεκάθαρη, να επαναφέρουμε την Carlsberg στην καρδιά της ποδοσφαιρικής κουλτούρας των φιλάθλων και να υλοποιήσουμε την υπόσχεση της μάρκας μας, προσφέροντας στους φιλάθλους πρόσβαση στις καλύτερες στιγμές και διοργανώσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων».

Ο managing director της Fold7, James Joice, ανέφερε: «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την ομάδα της Fold7, από το strategy μέχρι το social και όλους τους global συνεργάτες μας,που κέρδισαν αυτόν τον λογαριασμό. Τώρα ξεκινά η πραγματική δουλειά».