Μέλος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου Safilo, η Carrera αποτελεί από το 1956 ένα από τα πιο εμβληματικά brands στον χώρο των premium eyewear.

Η Safilo Hellas, θυγατρική του ιταλικού Ομίλου Safilo, ανακοίνωσε τη νέα καμπάνια της Carrera Eyewear για την ελληνική αγορά, με πρωταγωνιστές δύο ξεχωριστές προσωπικότητες: τον Σάκη Τανιμανίδη και την Evangelia.

Δύο διαφορετικοί δημιουργικοί κόσμοι, δύο μοναδικές διαδρομές και μία κοινή στάση ζωής: το θάρρος να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο, να εξελίσσονται και να εκφράζουν με αυθεντικότητα αυτό που πραγματικά είναι.

Μέλος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου Safilo, η Carrera αποτελεί από το 1956 ένα από τα πιο εμβληματικά brands στον χώρο των premium eyewear. Με τολμηρό σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα και διαχρονική αισθητική, η Carrera απευθύνεται σε ανθρώπους που ξεπερνούν τα όριά τους, τολμούν να ξεχωρίζουν και χαράζουν με αυτοπεποίθηση τη δική τους πορεία.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζει το #DriveYourStory: την ελευθερία να παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου, να ξεπερνάς τα όριά σου και να μετατρέπεις κάθε επιλογή, κάθε εμπειρία και κάθε πρόκληση σε αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής σου ιστορίας.

Ο Σάκης Τανιμανίδης συνεχίζει τη συνεργασία του με την Carrera, μεταφέροντας στη νέα καμπάνια το ανήσυχο πνεύμα, την τόλμη και τη διαρκή διάθεση για νέες εμπειρίες που χαρακτηρίζουν την πορεία του ως παρουσιαστή, παραγωγού και επιχειρηματία.

Η Evangelia, τραγουδίστρια και performer, εκφράζει τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία της νέας γενιάς. Με τη σύγχρονη pop αισθητική της, τις διεθνείς επιρροές και την έντονη σύνδεσή της με την ελληνική της ταυτότητα, έχει χαράξει μια διαδρομή με ξεχωριστό χαρακτήρα και ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα.

Μαζί, δίνουν δύο διαφορετικές εκφράσεις στο ίδιο δυναμικό μήνυμα: δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να ξεχωρίζεις. Υπάρχει μόνο ο δικός σου.

Η νέα καμπάνια παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της Carrera με το ελληνικό κοινό και αναδεικνύοντας τη δυναμική εξέλιξη της γυναικείας συλλογής του brand.