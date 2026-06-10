Με το μήνυμα: «Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας»

Στον αέρα είναι η πρώτη καμπάνια της Cicero για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

«Επενδύουμε στην διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις της και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΗΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ταινία.

Η καμπάνια με το μήνυμα: «Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας» αναπτύσσεται σε 360 περιβάλλον. Το δημιουργικό επιμελήθηκε η Cicero.

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Σκοπός της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η προαγωγή του έργου του ΑΔΜΗΕ καθώς και η βέλτιστη διαχείριση των σχέσεων με τους επενδυτές και εταίρους με διαφάνεια, καθιερώνοντας δομές διακυβέρνησης που προστατεύουν τα συμφέροντα των συνδεδεμένων με αυτήν μερών.