Με αφετηρία την Πάτρα, η Coffee Island συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού υπενθύμισαν με τον πιο έντονο τρόπο τη σημασία της άμεσης επέμβασης και της διαρκούς ετοιμότητας. Στο πλευρό εκείνων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, η Coffee Island συνέβαλε στην απόκτηση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος για το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Αχαΐας, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Στις 14 Ιουλίου, ο Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Ιωάννης Σαλίκης, μαζί με τρεις ακόμη εθελοντές, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Coffee Island στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, έχοντας μαζί τους το νέο όχημα. Η συνάντηση αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή γνωριμίας και ανταλλαγής ευχαριστιών, δίνοντας στους ανθρώπους της Coffee Island την ευκαιρία να δουν από κοντά το αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας που θα συμβάλει έμπρακτα στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της περιοχής.

Ο Μιχάλης Καμβύσης, Managing Director της Coffee Island, υπογράμμισε ότι «Οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού ανέδειξαν τη σημασία του έργου των εθελοντών πυροσβεστών. Η συμβολή μας στην απόκτηση αυτού του οχήματος αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για την καθημερινή αφοσίωση και προσφορά τους. Ως εταιρεία που γεννήθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Πάτρα, θεωρούμε χρέος μας να στηρίζουμε ανθρώπους που προστατεύουν τον τόπο μας με συνέπεια και αυταπάρνηση.»

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας, κ. Ιωάννης Σαλίκης, δήλωσε «Ευχαριστούμε θερμά την Coffee Island για την πολύτιμη υποστήριξή της. Η προσθήκη του νέου πυροσβεστικού οχήματος αναβαθμίζει σημαντικά τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της περιοχής. Συνεργασίες όπως αυτή αποδεικνύουν ότι όταν η τοπική κοινωνία και οι επιχειρήσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους, το αποτέλεσμα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο».

Με αφετηρία την Πάτρα, η Coffee Island συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας δράσεις που ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην υπηρεσία τους.